Ставка на роботів. Виробник меблів «Аккорд-Імпорт» замінив 24 співробітники машинами. Як це допоможе перед контрактом з JYSK на €80 млн?

«Аккорд-Імпорт» вклав в автоматизацію виробництва понад €1 млн за останніх два роки. Експеримент себе виправдав. Компанія будує новий работизований завод у Хмельницькому, який вироблятиме вдвічі більше меблів і потребуватиме в два рази менше співробітників. Як український постачальник JYSK приборкує роботів.