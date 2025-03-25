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Виробник меблів Аккорд-Імпорт /Пресслужба Райффайзен Банку
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Ставка на роботів. Виробник меблів «Аккорд-Імпорт» замінив 24 співробітники машинами. Як це допоможе перед контрактом з JYSK на €80 млн?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Виробник меблів «Аккорд-Імпорт» замінив 24 співробітники роботами: як це допомагає продавати Фото Пресслужба Райффайзен Банку

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«Аккорд-Імпорт» вклав в автоматизацію виробництва понад €1 млн за останніх два роки. Експеримент себе виправдав. Компанія будує новий работизований завод у Хмельницькому, який вироблятиме вдвічі більше меблів і потребуватиме в два рази менше співробітників. Як український постачальник JYSK приборкує роботів.

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«Вже встановили сім роботизованих станцій, ще одну от-от змонтують. Дев’яту поставимо через місяць», – каже співвласник виробника меблів «Аккорд-Імпорт» Руслан Грабар. 

За останніх два роки компанія вклала в автоматизацію близько €1 млн. Вартість кожної роботизованої станції – до €115 000.

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