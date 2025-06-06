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С момента выхода monobank на рынок e-commerce в октябре 2024-го market by mono удвоил количество партнеров и один раз появился оффлайн. Что стоит в основе его развития и как маркетплейс работает с партнерами?
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