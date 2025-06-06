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З моменту виходу monobank на ринок e-commerce у жовтні 2024-го market by mono подвоїв кількість партнерів та один раз з’явився офлайн. Що стоїть в основі його розвитку та як маркетплейс працює з партнерами?
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