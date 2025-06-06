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Forbes Digital

Таємний шлях до Kaspi. Пів року тому monobank запустив маркетплейс для 9 млн своїх клієнтів. Як він працює

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Мономаркет /Колаж Анна Наконечна

«На маркетплейс не було бізнес-плану – ми захотіли і стали його робити», – розповів під час DOU Day 2025 Гороховський Фото Колаж Анна Наконечна

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З моменту виходу monobank на ринок e-commerce у жовтні 2024-го market by mono подвоїв кількість партнерів та один раз з’явився офлайн. Що стоїть в основі його розвитку та як маркетплейс працює з партнерами?

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