Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Цель – сократить экспорт». Сергей Стаховский разрушает закоренелые подходы к бизнесу. На чем он строит Stakhovsky wines? Интервью

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

9 хв читання

Сергій Стаховський, Stakhovsky wines /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Сергей Стаховский, основатель Stakhovsky wines, один из самых титулованных украинских теннисистов и военный с февраля 2022-го Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Почему вино Stakhovsky wines не продается в супермаркетах, а урожай 2020-го невозможно купить в принципе? Какое отношение к бизнесу имеет консультант «Большого строительства» Юрий Голик и сколько стоит построить собственную винодельню? И чему спецоперации в наполовину оккупированном Бахмуте могут научить предпринимателя? Интервью с Сергеем Стаховским, одним из самых титулованных украинских теннисистов, основателем Stakhovsky wines и военным с февраля 2022-го

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні