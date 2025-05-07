«Цель – сократить экспорт». Сергей Стаховский разрушает закоренелые подходы к бизнесу. На чем он строит Stakhovsky wines? Интервью

Почему вино Stakhovsky wines не продается в супермаркетах, а урожай 2020-го невозможно купить в принципе? Какое отношение к бизнесу имеет консультант «Большого строительства» Юрий Голик и сколько стоит построить собственную винодельню? И чему спецоперации в наполовину оккупированном Бахмуте могут научить предпринимателя? Интервью с Сергеем Стаховским, одним из самых титулованных украинских теннисистов, основателем Stakhovsky wines и военным с февраля 2022-го