Турецкая Onur Group удвоила план инвестиций в украинскую энергетику – до $450 млн к 2030 году. Несмотря на неудачу с добычей золота и «недровый троллинг», Onur Group развивает собственные месторождения графита и каолина, инвестирует в строительные материалы, строит первую гостиницу и индустриальный парк. Как турецкая компания, ставшая известной в Украине благодаря строительству дорог, диверсифицирует бизнес во время войны? Рассказывает СЕО Onur Group в Украине Эмре Караахметоглу