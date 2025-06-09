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«Украинские недра очень перспективны». Турецкая Onur Group за время войны разрослась до 40 компаний с инвестпланом на $650 млн. На что она рассчитывает? Интервью с СЕО группы в Украине

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

9 хв читання

CEO Onur Ukraine Емре Караахметоглу /предоставлено пресс-службой

Что строит турецкая Onur Group в Украине, пока для дорог неподходящее время. Интервью с СЕО Onur Group в Украине Эмре Караахметоглу Фото предоставлено пресс-службой

Турецкая Onur Group удвоила план инвестиций в украинскую энергетику – до $450 млн к 2030 году. Несмотря на неудачу с добычей золота и «недровый троллинг», Onur Group развивает собственные месторождения графита и каолина, инвестирует в строительные материалы, строит первую гостиницу и индустриальный парк. Как турецкая компания, ставшая известной в Украине благодаря строительству дорог, диверсифицирует бизнес во время войны? Рассказывает СЕО Onur Group в Украине Эмре Караахметоглу

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