Павел Крушельницкий, 38, начинал с сайта с мемами, а создал одну из самых успешных образовательных платформ в Польше. Несмотря на запрет домашних заданий в стране, конкуренцию с платформой Brainly и вызовы ИИ, его бизнес не просто выжил, но и готовится к масштабированию. Крушельницкий хочет создать комплексную обучающую платформу, которая заменит репетиторов. Forbes Polska рассказывает его историю
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