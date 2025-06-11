Павел Крушельницкий, 38, начинал с сайта с мемами, а создал одну из самых успешных образовательных платформ в Польше. Несмотря на запрет домашних заданий в стране, конкуренцию с платформой Brainly и вызовы ИИ, его бизнес не просто выжил, но и готовится к масштабированию. Крушельницкий хочет создать комплексную обучающую платформу, которая заменит репетиторов. Forbes Polska рассказывает его историю