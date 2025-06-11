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От создания мемов до образовательной платформы с выручкой в ​​€7 млн. Как поляк Павел Крушельницкий зарабатывает на дырах в системе образования Польши?

Forbes Польша
Forbes

7 хв читання

Odrabiamy.pl Павел Крушельницький освітня платформа репетитор /Томаш Готфрид / Forbes Польша

Основатель Odrabiamy.pl Павел Крушельницкий вырастил из простого сервиса для домашних задач прибыльный бизнес. Фото Томаш Готфрид / Forbes Польша

Павел Крушельницкий, 38, начинал с сайта с мемами, а создал одну из самых успешных образовательных платформ в Польше. Несмотря на запрет домашних заданий в стране, конкуренцию с платформой Brainly и вызовы ИИ, его бизнес не просто выжил, но и готовится к масштабированию. Крушельницкий хочет создать комплексную обучающую платформу, которая заменит репетиторов. Forbes Polska рассказывает его историю

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