Павел Крушельницький, 38, починав із сайту з мемами, а створив одну з найуспішніших освітніх платформ у Польщі. Попри заборону домашніх завдань у країні, конкуренцію з платформою Brainly і виклики ШІ, його бізнес не просто вижив, а готується до масштабування. Крушельницький хоче створити комплексну навчальну платформу, яка замінить репетиторів. Forbes Polska розповідає його історію
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