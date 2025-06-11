Павел Крушельницький, 38, починав із сайту з мемами, а створив одну з найуспішніших освітніх платформ у Польщі. Попри заборону домашніх завдань у країні, конкуренцію з платформою Brainly і виклики ШІ, його бізнес не просто вижив, а готується до масштабування. Крушельницький хоче створити комплексну навчальну платформу, яка замінить репетиторів. Forbes Polska розповідає його історію