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Від створення мемів до освітньої платформи з виторгом у €7 млн. Як поляк Павел Крушельницький заробляє на дірах у системі освіти Польщі?

Forbes Польща
Forbes

7 хв читання

Odrabiamy.pl Павел Крушельницький освітня платформа репетитор /Томаш Готфрід / Forbes Польща

Засновник Odrabiamy.pl Павел Крушельницький виростив із простого сервісу для домашніх завдань прибутковий бізнес. Фото Томаш Готфрід / Forbes Польща

Павел Крушельницький, 38, починав із сайту з мемами, а створив одну з найуспішніших освітніх платформ у Польщі. Попри заборону домашніх завдань у країні, конкуренцію з платформою Brainly і виклики ШІ, його бізнес не просто вижив, а готується до масштабування. Крушельницький хоче створити комплексну навчальну платформу, яка замінить репетиторів. Forbes Polska розповідає його історію

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