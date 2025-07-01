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Блокчейн-оракул, ШІ-агротех та системи для супутників. 22 найперспективніші польські стартапи 2025 року. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Польща
Forbes

7 хв читання

Якуб Збонський Пьотр Лазарек стартап Польща Rigby Nirby Solutions /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Засновник Rigby Якуб Збонський та засновник Nirby Solutions Пьотр Лазарек на першому місці у рейтингу Forbes Polska найперспективніших сервісних та Bootstrap-стартапів Польщі. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Польща будує майбутнє не лише на заводах, а й у коді, дронах і цифрових сертифікатах. Польський ринок стартапів переживає ренесанс. Вперше Forbes Polska відібрав найефективніші нові компанії у трьох категоріях: венчурні, bootstrap (самофінансовані) і сервісні. 

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Найкращий стартап – який? Це той, що найшвидше зростає чи генерує найвищий виторг та прибутки? Чи той, що залучає найбільше фінансування? Або є найбільш інноваційним, перспективним, впливовим?

Можливо, на це питання немає чіткої відповіді. Що не означає, що її не варто шукати. Саме тому Forbes Polska вперше презентував рейтинг найефективніших польських стартапів. З-поміж сотень молодих компаній обрали 22, які вже змінюють ринок, зростають у кілька разів на рік і претендують на роль майбутніх єдинорогів.

Стартапи з венчурним капіталом

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