Польща будує майбутнє не лише на заводах, а й у коді, дронах і цифрових сертифікатах. Польський ринок стартапів переживає ренесанс. Вперше Forbes Polska відібрав найефективніші нові компанії у трьох категоріях: венчурні, bootstrap (самофінансовані) і сервісні.

Найкращий стартап – який? Це той, що найшвидше зростає чи генерує найвищий виторг та прибутки? Чи той, що залучає найбільше фінансування? Або є найбільш інноваційним, перспективним, впливовим?

Можливо, на це питання немає чіткої відповіді. Що не означає, що її не варто шукати. Саме тому Forbes Polska вперше презентував рейтинг найефективніших польських стартапів. З-поміж сотень молодих компаній обрали 22, які вже змінюють ринок, зростають у кілька разів на рік і претендують на роль майбутніх єдинорогів.

Стартапи з венчурним капіталом