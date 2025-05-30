Павел Дуров заявил о масштабном партнерстве с xAI Илона Маска: чат-бот Grok появится в Telegram, а мессенджер получит $300 млн и долю в доходах огласил. Маск публично опроверг, что соглашение уже подписано. Переговоры якобы еще продолжаются. Для Маска это первый большой выход его ИИ-платформы за пределы X, а для Дурова – новый шаг к монетизации Telegram. Чего ожидать украинскому бизнесу?