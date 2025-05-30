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Альянс Маска и Дурова. В Telegram может появиться чат-бот Grok. Что это изменит для пользователей, бизнеса и популярных Telegram-каналов

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

ШІ в Telegram, Ілон Маск і Павло Дуров підписали угоду /коллаж Анастасия Решетник

Маска и Дурова объединяет страсть к свободе слова и оппозиция к тому, что они считают цензурой правительства, пишет Financail Times. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Павел Дуров заявил о масштабном партнерстве с xAI Илона Маска: чат-бот Grok появится в Telegram, а мессенджер получит $300 млн и долю в доходах огласил. Маск публично опроверг, что соглашение уже подписано. Переговоры якобы еще продолжаются. Для Маска это первый большой выход его ИИ-платформы за пределы X, а для Дурова – новый шаг к монетизации Telegram. Чего ожидать украинскому бизнесу?

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