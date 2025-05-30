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Павло Дуров заявив про масштабне партнерство з xAI Ілона Маска: чатбот Grok зʼявиться у Telegram, а месенджер отримає $300 млн і частку в доходах. Маск публічно спростував, що угода вже підписана. Перемовини ще нібито тривають. Для Маска це перший великий вихід його ШІ-платформи за межі X, а для Дурова – новий крок до монетизації Telegram. Чого очікувати українському бізнесу?
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