Павло Дуров заявив про масштабне партнерство з xAI Ілона Маска: чатбот Grok зʼявиться у Telegram, а месенджер отримає $300 млн і частку в доходах. Маск публічно спростував, що угода вже підписана. Перемовини ще нібито тривають. Для Маска це перший великий вихід його ШІ-платформи за межі X, а для Дурова – новий крок до монетизації Telegram. Чого очікувати українському бізнесу?