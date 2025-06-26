Ефект присутності. Магія ШІ в конференц-обладнанні Logitech

Онлайн-зустрічі міцно інтегрувалися у щоденний робочий процес. Зокрема, минулого року платформа Microsoft Teams щодня фіксувала понад 145 мільйонів активних користувачів. У цих умовах важливо, щоб співпраця була ефективною для всіх учасників зустрічі, незалежно від того, як вони приєднуються до зустрічі – онлайн чи офлайн. Цю задачу розв’язує Logitech. Наприклад, камера Logitech Sight створює ефект повної присутності для дистанційних учасників, а Logitech Scribe «маскує» руку доповідача, поки той пише на дошці, що дає змогу всім чітко бачити написане

Протестувати рішення Logitech Forbes BrandVoice запропонував команді корпорації «Біосфера», одному з ключових виробників і дистриб’юторів товарів для дому та особистої гігієни в Україні та вагомому гравцю у Східній Європі й Центральній Азії. У цьому матеріалі Олександр Туровський, директор з інформаційних технологій «Біосфери», розповів, наскільки покращилась якість їхніх онлайн-зустрічей під час тестування обладнання.

Олександр Туровський, директор з інформаційних технологій «Біосфери»

Це другий матеріал проєкту. Перший – де Андрій Цегелик, СЕО Enzym Group, ділиться досвідом використання рішень Logitech для організації масштабної конференції, можна прочитати тут.

Генрі Левак, віце-президент з продуктів, Logitech для бізнесу Часто Logitech сприймають передусім як виробника обладнання, однак саме програмне забезпечення розкриває справжній потенціал наших рішень для відеоконференцій. Наша цільова аудиторія – це ІТ-директори та технічні керівники, які приймають рішення про вибір і закупівлю технологій для офісів, а також ІТ-фахівці, які відповідають за встановлення, налаштування та управління рішеннями. Вони щодня шукають сучасні та прості у впровадженні інструменти. Ще одна важлива аудиторія – менеджери, які відповідають за створення комфортного, продуктивного та привабливого робочого середовища в компанії. Вони дбають про те, щоб воно відповідало потребам працівників незалежно від того, звідки вони працюють. У цьому контексті камера Sight допомагає зменшити відчуття роз’єднаності, яке часто виникає в розподілених командах. Читать больше Свернуть

Запит на якість звуку та зображення

Корпорація «Біосфера» обʼєднує низку підприємств, розташованих як в Україні, так і за її межами, і експортує продукцію до країн Європи та Центральної Азії. Широке географічне охоплення зумовлює інтенсивний графік переговорів – до 60% робочого часу команди присвячено саме їм. Як зазначає Олександр Туровський, «буває таке, що корпоративні наради тривають з 10-ї ранку до 10-ї вечора». Крім щоденних робочих зустрічей, щомісяця топменеджери проводять масштабні зібрання, які іноді обʼєднують понад 100 учасників із різних куточків України та світу. У таких умовах бездоганна якість зображення й звуку набуває вирішального значення.

Однією з головних проблем для команди «Біосфери» є складна акустика офісних приміщень. Великі кімнати зі скляними поверхнями часто провокують ехо та гул, що суттєво зменшує розбірливість мови. «Це призводить до великих навантажень як на наше обладнання, так і на співробітників, – стверджує директор з IT-технологій. – Періодичні проблеми зі звуком, зображенням чи зв’язком викликають втому й заважають працювати ефективно».

Ще одним викликом для гібридних зустрічей є залученість онлайн-учасників у переговори. «Критичним є швидкість фокусування камери: вона має миттєво перемикатися на того, хто говорить, аби не порушувати динаміку розмови», – зазначає Туровський.

Особливо гостро ця розʼєднаність відчувається, коли під час зустрічей використовують фліпчарт або дошку, адже для продуктивної співпраці онлайн-учасники повинні якісно бачити написане, щоб негайно обмінятись ідеями.

Все видно зі Scribe

Для тестування команда «Біосфери» отримала комплексні рішення, включаючи камери Logitech Scribe та Logitech Sight. Тестування тривало понад три тижні, і, як зізнається Олександр Туровський, тепер колеги не хочуть повертати тестове обладнання назад. «Усе підключили досить швидко – за одну годину. А користуватися системою було настільки просто і легко, що додатково ніякого навчання не знадобилось», – додає він.

Туровський пояснює, що одна з головних переваг Logitech Scribe – це вміння чітко показувати зображення з будь-якої білої поверхні. «Камеру легко прикріпити над фліпчартом, дошкою чи навіть аркушем паперу на стіні. Система фокусується на цій поверхні, точно визначає її розміри та якісно транслює зображення, – говорить директор з інформаційних технологій. – А ще Scribe підсвічує текст, тож написи виглядають яскравіше й їх краще видно учасникам на відстані».

Однією з інноваційних функцій Scribe є технологія, що маскує руку під час написання. «Це допомагає онлайн-учасникам краще включитися в роботу і зосередитись на контенті, адже вони одразу і без перешкод бачать усе, що людина пише на дошці», – резюмує Туровський.

Про Logitech Scribe Logitech Scribe – камера з підтримкою штучного інтелекту. Завдяки вбудованому ШІ та спеціальній лінзі, Scribe транслює вміст з дошки на відеозустрічі з такою чіткістю, що навіть віддалені учасники можуть бачити написане, як у «в першому ряду». Камера працює у поєднанні з іншим обладнанням, тобто сам дзвінок не переривається, а якщо потрібно поділитись екраном дошки, для цього потрібно натиснути одну кнопку. Перевагою Scribe є її мобільність. На відміну від громіздких інтерактивних дошок, ця камера є компактним рішенням, що робить її ідеальною для невеликих офісів або виїзних тренінгів. Читать больше Свернуть

Онлайн як наживо

Зробити спілкування більш природним на онлайн-зустрічах допомагає камера Logitech Sight. Її інтеграція у конференц-систему створює ефект повної присутності для онлайн-учасників, адже зображення автоматично перемикається на активного спікера.

«Дві розумні камери фокусуються на тому, хто говорить, збільшуючи його зображення. У результаті створюється відчуття, ніби ви дивитеся людині прямо в очі, навіть якщо вона повернулась в інший бік, – говорить Туровський. – Це значно покращує якість взаємодії й допомагає краще розуміти одне одного, особливо коли кілька людей починають говорити одночасно».

Директор з інформаційних технологій додає, що на відміну від інших рішень, Logitech Sight швидко реагує – тобто дає змогу побачити і почути співрозмовника саме в ту секунду, коли він починає говорити, без затримок. «А вбудовані сім мікрофонів допомагають зловити голоси звідусіль, навіть у наших «складних» кімнатах зі скляними стінами, де завжди сильне ехо», – запевняє він.

Камера Logitech Scribe отримала високу оцінку від працівників корпорації «Біосфера». «Завдяки цим пристроям онлайн-зустрічі стали на сто відсотків комфортнішими, – резюмує думку команди Олександр Туровський. – Адже можливість бачити міміку та рухи співрозмовника наближає віртуальне спілкування до живого».

Рішення для відеоконференцій Logitech Sight Logitech Sight – камера-компаньйон, що забезпечує постійний зоровий контакт зі спікерами. Завдяки функції Sight наради в Microsoft Teams, Zoom або Google Meet стають більш інклюзивними для учасників онлайн і офлайн. Камера компаньйон відстежує, куди дивляться люди за столом і передає зображення так, щоб співрозмовник онлайн завжди бачив очі візаві. Завдяки розміщенню Rally Bar у передній частині кімнати, а Sight – у центрі столу можна підтримувати постійний зоровий контакт під час розмови між учасниками, які знаходяться в кімнаті та онлайн. Logitech Sight – це додаткова інтелектуальна камера, що доповнює основні системи Logitech Rally Bar або Rally Bar Mini. У комплект входить усе необхідне для швидкого й зручного встановлення: настільне кріплення, адаптери, шторка для конфіденційності тощо. Це дає змогу оперативно налаштувати пристрій і забезпечити приватність, коли камера не використовується. Читать больше Свернуть

Вартість оснащення конференц-залу системою з Logitech Sight Читать больше Свернуть

Logitech Sight: $2000

Основна камера (на вибір):

Rally Bar: $4000

або Rally Bar Mini: $3000

Сенсорний контролер Logitech Tap: $1000

Logitech Scribe $1300

Загальна сума інвестицій на один конференц-зал становитиме від $7300.

*дані надано пресслужбою компанії