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«Инвестируем только в must have». Как TA Ventures Виктория Тигипко и ее портфельные стартапы пережили венчурную зиму и живут по новым правилам. Интервью

Валентина Дудко /Анна Наконечная
Валентина Дудко
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes
Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

5 хв читання

Вікторія Тігіпко, TA Ventures /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Виктория Тигипко Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Основательница одного из самых результативных украинских венчурных фондов Виктория Тигипко – гостя еженедельного YouTube-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным». Как она выбирает стартапы для инвестиций после затяжного кризиса и сколько потеряла в процессе?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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TA Ventures выходит из глобальной венчурной зимы с 80-м юбилейным экзитом. В портфеле фонда 158 активных стартапов и 15 единорогов. В частности, и ИИ-переводчик DeepL, привлекший $300 млн по оценке $2 млрд.

Основательница фонда Виктория Тигипко делает ставку на технологии будущего и компании со здоровой юнит-экономикой. Как это работает – в новом сезоне YouTube-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

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