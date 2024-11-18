«Инвестируем только в must have». Как TA Ventures Виктория Тигипко и ее портфельные стартапы пережили венчурную зиму и живут по новым правилам. Интервью

Основательница одного из самых результативных украинских венчурных фондов Виктория Тигипко – гостя еженедельного YouTube-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным». Как она выбирает стартапы для инвестиций после затяжного кризиса и сколько потеряла в процессе?

TA Ventures выходит из глобальной венчурной зимы с 80-м юбилейным экзитом. В портфеле фонда 158 активных стартапов и 15 единорогов. В частности, и ИИ-переводчик DeepL, привлекший $300 млн по оценке $2 млрд.

Основательница фонда Виктория Тигипко делает ставку на технологии будущего и компании со здоровой юнит-экономикой. Как это работает – в новом сезоне YouTube-проекта Forbes «Business Breakfast с Владимиром Федориным».