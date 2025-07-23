Министерство образования и науки (МОН) пережило назначение нового правительства без изменений. В должности остался министр Оксен Лисовой, возглавляющий ведомство с марта 2023-го. Forbes Ukraine узнал, что у него могут смениться заместители, в том числе тот, который отвечает за реформу высшего образования. Почему?