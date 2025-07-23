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Министерство образования и науки (МОН) пережило назначение нового правительства без изменений. В должности остался министр Оксен Лисовой, возглавляющий ведомство с марта 2023-го. Forbes Ukraine узнал, что у него могут смениться заместители, в том числе тот, который отвечает за реформу высшего образования. Почему?
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Министерство образования, сохранившее министра во время первого военного обновления Кабмина, вероятно, подвергнется кадровым перестановкам на уровне заместителей.
У Оксена Лисового, возглавляющего Минобразования с марта 2023-го, может появиться новый зам по реформе высшего образования, сообщили Forbes Ukraine депутат от президентской политсилы «Слуга народа» и руководители двух украинских высших учебных заведений. Они общались анонимно из-за чувствительности вопроса. С мая 2023-го эту должность занимает Михаил Иван Винницкий.
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