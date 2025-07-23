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Міністерство освіти й науки (МОН) пережило призначення нового уряду без жодної зміни. На посаді залишився міністр Оксен Лісовий, що очолює відомство з березня 2023-го. Forbes Ukraine дізнався, що у нього можуть змінитися заступники, зокрема той, хто відповідає за реформу вищої освіти. Чому?
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Міністерство освіти, що зберегло міністра під час першого воєнного оновлення Кабміну, ймовірно, зазнає кадрових перестановок на рівні заступників.
В Оксена Лісового, що очолює Міносвіти з березня 2023-го, може з’явитися новий заступник у напрямі реформи вищої освіти, повідомили Forbes Ukraine депутат від президентської політсили «Слуга народу» й керівники двох українських закладів вищої освіти (ЗВО). Вони спілкувалися анонімно через чутливість питання. З травня 2023-го цю посаду обіймає Михайло Іван Винницький.
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