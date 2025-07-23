Міністерство освіти й науки (МОН) пережило призначення нового уряду без жодної зміни. На посаді залишився міністр Оксен Лісовий, що очолює відомство з березня 2023-го. Forbes Ukraine дізнався, що у нього можуть змінитися заступники, зокрема той, хто відповідає за реформу вищої освіти. Чому?

Міністерство освіти, що зберегло міністра під час першого воєнного оновлення Кабміну, ймовірно, зазнає кадрових перестановок на рівні заступників.

В Оксена Лісового, що очолює Міносвіти з березня 2023-го, може з’явитися новий заступник у напрямі реформи вищої освіти, повідомили Forbes Ukraine депутат від президентської політсили «Слуга народу» й керівники двох українських закладів вищої освіти (ЗВО). Вони спілкувалися анонімно через чутливість питання. З травня 2023-го цю посаду обіймає Михайло Іван Винницький.