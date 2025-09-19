Крупнейший в Украине оператор «Киевстар» подал заявку в Антимонопольный комитет (АМКУ) на покупку доли провайдера облачных услуг GigaCloud. Об этом компания сообщила по запросу Forbes Ukraine.

Ключевые факты

«Киевстар» рассматривает возможность инвестировать в крупнейшего украинского провайдера облачных решений GigaCloud, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Один из ключевых элементов стратегического развития «Киевстар» как цифрового оператора – инвестиции в развитие инновационных технологий и новых сервисов, — отмечают в компании. — В этих целях компания рассматривает возможность инвестирования в GigaCloud».

Компания не указывает сумму инвестиций и долю, которую планирует приобрести. Уже подан запрос в АМКУ, но окончательное соглашение не подписано, добавляют в пресс-службе.

19 сентября издание dev.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что «Киевстар» покупает 80% акций GigaCloud.

31% акций GigaCloud принадлежит Олегу Полищуку, еще 45% — CEO компании Назарию Курочко, согласно YouControl. Остальные — в собственности кипрских и мальтийских компаний. Выручка GigaCloud в 2024-м — 410 млн грн, что на 29% больше, чем в 2023-м.

«Инвестиция в GigaCloud станет логичным шагом в построении интегрированной цифровой экосистемы, а также важным этапом развития облачных сервисов и масштабирования бизнеса на пути выполнения инвестиционных обязательств VEON в размере $1 млрд в течение 2023–2027 годов», — говорится в ответе компании.

Контекст

«Киевстар» – крупнейший телеком-оператор Украины, обслуживающий около 23 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета. Компания также владеет медицинской платформой Helsi с более чем 29 млн зарегистрированных пользователей и сервисом райдхейлинга и доставки Uklon.

Компания также предоставляет услуги по облачным технологиям, киберзащите и искусственному интеллекту. Через подразделение Kyivstar.Tech компания развивает направление разработки программного обеспечения.

В августе 2025 года компания вышла на биржу Nasdaq. В первом полугодии 2025 года оператор увеличил выручку на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 22,6 млрд грн. Во втором квартале выручка достигла 11,9 млрд грн, что на 25,8% больше, чем во втором квартале 2024-го.