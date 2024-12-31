Поддержали даже ВСУ. Украинская S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет шанс стать игрой года по версии Steam. С кем она соперничает

Созданная украинцами S.T.A.L.K.E.R. 2 соперничает за звание игры года от Steam. Голосование геймеров продлится до 31 декабря включительно. Отдать свой голос за S.T.A.L.K.E.R. 2 призвал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Каковы шансы у украинцев и кто составит конкуренцию?

31 декабря на самом крупном маркетплейсе игр для ПК Steam закончится голосование геймеров за игру года. Среди претендентов – украинский S.T.A.L.K.E.R. 2, вышедший 20 ноября.

Менее чем за два дня продажи S.T.A.L.K.E.R. 2 пересекли отметку в 1 млн копий. Игру разработала студия GSC Game World. «Мы уже продали достаточно, чтобы вывести проект в прибыль», – говорил Forbes Ukraine инвестор компании Макс Криппа.

Голосовать за S.T.A.L.K.E.R. 2 призвал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. «Stalker стал первой компьютерной игрой, которую я открыл в своей жизни, – сказал он на своих страницах в соцсетях 29 декабря. – Эта игра дала толчок для многих размышлений в моей военной карьере».

С кем соперничает S.T.A.L.K.E.R. 2?