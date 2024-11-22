Продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пересекли отметку в 1 млн копий

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Значительное количество игроков присоединилось к игре через подписку Game Pass.

Игра теперь доступна на платформах Xbox Series X/S, Microsoft Store, Epic Games Store, GOG, GeForce NOW, а также через Xbox Game Pass, включая Xbox Cloud Gaming.

Контест

Релиз игры переносили шесть раз, но команда студии стремилась оправдать ожидания фанатов. «Мы стоим на плечах легенд, которые создали первый S.T.A.L.K.E.R. Нам не простят, если мы сделаем его менее великим», – заявил проектный менеджер GSC Game World Максим Ткаченко в фильме о создании игры.

GSC Game World – известная украинская компания, основанная в Киеве в 1995 году. Она приобрела международную популярность благодаря сериям S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

Долгожданный шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World возглавил рейтинг самых популярных платных игр в Steam, свидетельствуют данные платформы. Игра вышла 20 ноября в 18:00, а ее стоимость у Steam варьируется от 1400 до 2550 грн в зависимости от версии.

Релиз вызвал незаурядный ажиотаж: провайдеры «Тенет» и «Триолан» сообщили о снижении скорости домашнего интернета в нескольких городах Украины из-за массового скачивания игры, перегрузившего их сети.