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Гра року на Steam, Сталкер гра року /Скріншоти з ігор і постери: GSC Game World
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Forbes Digital

Підтримали навіть ЗСУ. Українська S.T.A.L.K.E.R. 2 має шанс стати грою року за версією Steam. З ким вона змагається

Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

3 хв читання

Створена українцями S.T.A.L.K.E.R. 2 змагається за звання гри року від Steam. Голосування геймерів за пʼять претендентів триватиме до 31 грудня включно. Фото Скріншоти з ігор і постери: GSC Game World

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Створена українцями S.T.A.L.K.E.R. 2 змагається за звання гри року від Steam. Голосування геймерів триватиме до 31 грудня включно. Віддати свій голос за S.T.A.L.K.E.R. 2 закликав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський. Які шанси в українців і хто складе конкуренцію?

31 грудня на найбільшому маркетплейсі ігор для ПК Steam закінчиться голосування геймерів за гру року. Серед претендентів – український S.T.A.L.K.E.R. 2, який вийшов 20 листопада. 

Менш ніж за два дні продажі S.T.A.L.K.E.R. 2 перетнули позначку в 1 млн копій. Гру розробила студія GSC Game World. «Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток», – казав Forbes Ukraine інвестор компанії Макс Кріппа

Голосувати за S.T.A.L.K.E.R. 2 закликав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський. «Stalker став першою комп’ютерною грою, яку я відкрив у своєму житті, – сказав він у відео на своїх сторінках у соцмережах 29 грудня. – Ця гра дала поштовх для багатьох роздумів у моїй військовій карʼєрі».

З ким змагається S.T.A.L.K.E.R. 2?

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