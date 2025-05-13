Украинские военные создают собственные R&D-команды, чтобы адаптировать дроны, наземные работы и другие технологии под нужды фронта. Параллельно они разрабатывают свои решения – от защищенных каналов связи до софта для аналитики и визуализации поля боя. Как работают полевые лаборатории, что именно они создают и почему пока не могут монетизировать свои изобретения?