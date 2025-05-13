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Технологии из окопов. Военные подразделения развивают собственные R&D-отделы. Почему они пока не могут на этом заработать

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Технології на фронті, айтівці на фронті /Shutterstock

Военные R&D не могут претендовать на гранты от Brave1 на сумму 0,5–8 млн грн, говорится в ответе пресс-службы оборонного кластера Фото Shutterstock

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Украинские военные создают собственные R&D-команды, чтобы адаптировать дроны, наземные работы и другие технологии под нужды фронта. Параллельно они разрабатывают свои решения – от защищенных каналов связи до софта для аналитики и визуализации поля боя. Как работают полевые лаборатории, что именно они создают и почему пока не могут монетизировать свои изобретения?

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