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Украинские военные создают собственные R&D-команды, чтобы адаптировать дроны, наземные работы и другие технологии под нужды фронта. Параллельно они разрабатывают свои решения – от защищенных каналов связи до софта для аналитики и визуализации поля боя. Как работают полевые лаборатории, что именно они создают и почему пока не могут монетизировать свои изобретения?
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