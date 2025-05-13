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Українські військові створюють власні R&D-команди, щоб адаптувати дрони, наземні роботи й інші технології під потреби фронту. Паралельно вони розробляють власні рішення – від захищених каналів звʼязку до софту для аналітики й візуалізації поля бою. Як працюють польові лабораторії, що саме вони створюють і чому поки не можуть монетизувати свої винаходи?
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