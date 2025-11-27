Forbes Digital підписка
Топ-10 IT-компаний в ежегодном списке крупнейшего бизнеса Forbes Ukraine. Два игрока выпали, аутсорсеры потеряли почти 20 мест, Ajax Systems улучшил позиции

Анастасия Печенюк
Forbes
Альона Сидельникова
Forbes

8 хв читання

топ-10 IT-компаній України за виторгом /коллаж Анастасия Савеленко

Шесть из десяти крупнейших IT-компаний попали в рейтинг «202 крупнейшие частные компании Украины» от Forbes Ukraine. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Падение IT-экспорта третий год подряд косвенно сказалось и на рейтинге «202 крупнейшие частные компании Украины» от Forbes Ukraine. Количество IT-компаний в нем уменьшилось на две, до шести. Сколько они заработали и как выглядит топ-10 крупнейших IT-компаний?

Третий год подряд уменьшается число IT-компаний в рейтинге «202 крупнейшие частные компаний Украины» по выручке 2024-го от Forbes Ukraine. В 2022-м их было 10, а в 2024-м – уже шесть. Их совокупная выручка – 83–93 млрд грн. Это примерно на 13% больше, чем в 2023 году.

В рейтинг попали сервисные компании, разрабатывающие софт по заказу, SoftServe, EPAM, GlobalLogic и Luxoft. Но в среднем они потеряли около 20 позиций в рейтинге. Их львовский конкурент – N-IX – один год побыл в рейтинге и в 2024-м из него вылетел.

