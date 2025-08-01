После подписания соглашения о критических минералах Киев и Вашингтон обсуждают следующий шаг – сотрудничество в дроновой сфере. Идею лоббирует сенатор Линдси Грэм, близкий к новому президенту США. Какова роль дронового соглашения и что Украина может предложить?