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Ценность для Трампа от «королей дронов». Детали анонсированной Зеленским Drone-deal с США пока не знают даже украинские производители. Действительно ли это может заинтересовать американцев

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Дрон-діл із США /Антон Забельский для Forbes Ukraine

США могут быть заинтересованы в украинских FPV-дронах, говорит главред Defence Express Олег Катков Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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После подписания соглашения о критических минералах Киев и Вашингтон обсуждают следующий шаг – сотрудничество в дроновой сфере. Идею лоббирует сенатор Линдси Грэм, близкий к новому президенту США. Какова роль дронового соглашения и что Украина может предложить?

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