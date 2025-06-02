Спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина» обошлась России в около $7 млрд. Для этого спецслужба использовала 117 FPV-дронов. По оценкам аналитиков, их стоимость не превышает $2000 за штуку. Как дроны пробивали броню российских самолетов, работали без GPS и зачем были задействованы SIM-карты? Forbes разобрал техническую сторону самой эффективной спецоперации украинских спецслужб