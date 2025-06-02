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Украинские FPV, финский софт и международные SIM-карты. Forbes Ukraine разобрался, какие технологии могла использовать СБУ в спецоперации «Паутина»

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Операція «Павутина», СБУ, авіація РФ /колаж Анастасия Савеленко

Технологическая часть – 10% успеха операции «Паутина», считает специалист по военной связи подразделения «Хартия» Фото колаж Анастасия Савеленко

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Спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина» обошлась России в около $7 млрд. Для этого спецслужба использовала 117 FPV-дронов. По оценкам аналитиков, их стоимость не превышает $2000 за штуку. Как дроны пробивали броню российских самолетов, работали без GPS и зачем были задействованы SIM-карты? Forbes разобрал техническую сторону самой эффективной спецоперации украинских спецслужб

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