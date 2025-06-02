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Українські FPV, фінський софт і міжнародні SIM-карти. Forbes Ukraine розібрався, які технології могла використати СБУ в спецоперації «Павутина» 

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Операція «Павутина», СБУ, авіація РФ /колаж Анастасія Савеленко

Технологічна частина – 10% успіху операції «Павутина», вважає фахівець з військового зв‘язку підрозділу «Хартія» Фото колаж Анастасія Савеленко

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Спецоперація Служби безпеки України (СБУ) «Павутина» обійшлася Росії у близько $7 млрд. Для цього спецслужба використала 117 FPV-дронів. За оцінками аналітиків, їхня вартість не перевищує $2000 за штуку. Як дрони пробивали броню російських літаків, працювали без GPS і навіщо були задіяні SIM-карти? Forbes розібрав технічну сторону найефективнішої спецоперації українських спецслужб

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