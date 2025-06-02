Спецоперація Служби безпеки України (СБУ) «Павутина» обійшлася Росії у близько $7 млрд. Для цього спецслужба використала 117 FPV-дронів. За оцінками аналітиків, їхня вартість не перевищує $2000 за штуку. Як дрони пробивали броню російських літаків, працювали без GPS і навіщо були задіяні SIM-карти? Forbes розібрав технічну сторону найефективнішої спецоперації українських спецслужб