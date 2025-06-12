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«Желаю быть среди победителей». Британец Брукс Ньюмарк вложил $5 млн в производителя дронов Trypillian. Зачем экс-министру украинский DefenceTech

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

6 хв читання

Ньюмарк, Trypillian, Матвейченко /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Брукс Ньюмарк, соучредитель британско-украинского стартапа Trypillian. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Экс-министр правительства Великобритании Брукс Ньюмарк инвестировал $5 млн в британско-украинский стартап Trypillian, разрабатывающий дальнобойные дроны. Его соучредитель – участник боев за Бахмут и Соледар Иван Матвейченко. Почему бывший британский политик решил построить DefenceTech-стартап с украинской командой и за счет чего он может быть успешным?

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