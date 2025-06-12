Экс-министр правительства Великобритании Брукс Ньюмарк инвестировал $5 млн в британско-украинский стартап Trypillian, разрабатывающий дальнобойные дроны. Его соучредитель – участник боев за Бахмут и Соледар Иван Матвейченко. Почему бывший британский политик решил построить DefenceTech-стартап с украинской командой и за счет чего он может быть успешным?