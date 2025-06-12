Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Волію бути серед переможців». Британець Брукс Ньюмарк вклав $5 млн у виробника дронів Trypillian. Навіщо ексміністру український DefenceTech

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

6 хв читання

Ньюмарк, Trypillian, Матвейченко /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Брукс Ньюмарк, співзасновник британсько-українського стартапу Trypillian. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:13 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:13

Ексміністр уряду Великої Британії Брукс Ньюмарк інвестував $5 млн у британсько-український стартап Trypillian, який розробляє далекобійні дрони. Його співзасновник – учасник боїв за Бахмут і Соледар Іван Матвейченко. Чому колишній британський політик вирішив будувати DefenceTech-стартап з українською командою і за рахунок чого він може бути успішним?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні