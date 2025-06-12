Ексміністр уряду Великої Британії Брукс Ньюмарк інвестував $5 млн у британсько-український стартап Trypillian, який розробляє далекобійні дрони. Його співзасновник – учасник боїв за Бахмут і Соледар Іван Матвейченко. Чому колишній британський політик вирішив будувати DefenceTech-стартап з українською командою і за рахунок чого він може бути успішним?