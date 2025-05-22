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Заманить Маска. Компания Stetman договаривается со Starlink об официальном представительстве в Украине. Какие проблемы это может решить

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Супутниковий зв'язок Starlink, Київстар, Vodafone Україна, Ілон Маск /Shutterstock

Компания Stetman ведет переговоры об открытии официального представительства SpaceX в Украине. Оператор «Киевстар», по информации Forbes, тоже. Официально компания это отрицает. Фото Shutterstock

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Компания Stetman ведет переговоры об открытии официального представительства SpaceX в Украине. Оператор «Киевстар», по информации Forbes, – тоже. Официально компания это отрицает. Ранее об официальном представительстве договаривался также «Vodafone Украина». Участники рынка надеются, что появление представительства поможет решить сразу несколько проблем: серые продажи, валютные расходы и отсутствие локальной поддержки. Насколько близка эта перспектива?

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