Заманить Маска. Компания Stetman договаривается со Starlink об официальном представительстве в Украине. Какие проблемы это может решить

Компания Stetman ведет переговоры об открытии официального представительства SpaceX в Украине. Оператор «Киевстар», по информации Forbes, – тоже. Официально компания это отрицает. Ранее об официальном представительстве договаривался также «Vodafone Украина». Участники рынка надеются, что появление представительства поможет решить сразу несколько проблем: серые продажи, валютные расходы и отсутствие локальной поддержки. Насколько близка эта перспектива?