Король кукурузы. Один из крупнейших аграриев Черниговской области Леонид Яковишин ушел из жизни 40 дней назад. Что из его опыта могут взять современные предприниматели?

Костянтин Ткаченко
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

Яковишин, бізнес /Ірина Куцевалова, Latifundist.com

Публике Яковишин запомнился мавзолеем и противоречивыми заявлениями: голосовал против независимости Украины, позже получил звание Героя Украины Фото Ірина Куцевалова, Latifundist.com

Леонид Яковишин при жизни возвел себе мавзолей, скучал по СССР и построил аграрный бизнес с годовым оборотом в $60 млн. В июле этого года бизнесмен умер в возрасте 86 лет. Как он объединил американский подход к бизнесу с советским наследием?

«Что за колхоз без скульптора?» – говорит пожилой бизнесмен, впервые показывая на камеры собственный мавзолей за $3 млн. В центре – гробница за $150 000, вокруг – четыре позолоченных статуи самого себя в разные периоды жизни. Архитектурно – копия усыпальницы Наполеона.

Это интервью с Леонидом Яковишиным, основателем агрокомпании «Земля и Воля», записали зимой 2021 года в Бобровице Черниговской области, где он жил и работал. Через четыре года предприниматель умер – его похоронили в том же мавзолее по его завещанию.

Публике он запомнился именно мавзолеем и противоречивыми заявлениями: голосовал против независимости Украины, позже получил звание Героя Украины. В агросекторе Яковишина знали как «короля кукурузы» – сеял ее на 90% земель и называл «новой нефтью». А в Черниговской области – отремонтированными школами, дорогами и дворцами культуры.

Яковишин, бизнес, агро

Яковишин любил хвастаться эффективностью. «Получил $848 чистой прибыли на гектар – у «Кернела» всего $300. Моя цель – $1000», – говорил он в 2019 году

Но бизнес-история Яковишина интереснее общественной. Он объединил американский подход к агробизнесу с ностальгией по советским связям. Ездил осматривать кукурузные поля на роскошном Maybach, критиковал латифундистов с офшорами, хотя сам построил вертикально интегрированный холдинг. Зерно называл «хлебом» и держал его на элеваторах до ценового пика.

Его стиль – типичный для поколения первых агробизнесменов Украины, почти сошедших со сцены.

Какие бизнес-подходы помогли Яковишину построить многомиллионный бизнес и кому достанутся его активы?

Размер не главное

«Земля и Воля» обрабатывает 32 500 га в Черниговской области – 47-я в рейтинге крупнейших латифундистов Latifundist.com. Яковишин сознательно не рос дальше: считал, что эта площадь идеальна для его бизнес-модели.

Ядро бизнеса – мощный перерабатывающий комплекс: элеватор на 500 000 т зерна (второй по размеру в Украине). Еще есть семенной и крупяной заводы, комбикормовое производство, даже собственные асфальтные заводы.

Крупяной завод работал с 2005 года, производя кукурузную крупу для экспорта в Россию и Беларусь, приносил около $3 млн ежегодно. После 2014-го начались перебои в производстве, с началом войны предприятие остановилось совсем. Яковишин признавал: бизнес был слишком зависим от российского рынка.

В 2024 году компания заработала $64 млн выручки – примерно $2000/га. Для сравнения: ИМК, работающая в той же местности с земельным банком 116 000 га, получила $211 млн ($1800/га). По EBITDA на гектар показатели почти одинаковы: $700 у «Земли и Воли» против $740 у ИМК.

Яковишин любил хвастаться эффективностью. «Получил $848 чистой прибыли на гектар – у Kernel всего $300. Моя цель – $1000», – говорил он в 2019 году. Банкир, с которым автор общался для этой статьи на условиях анонимности, предполагает, что речь идет о валовой прибыли. В 2019-м выручка «Кернела» на гектар составила $790.

Кукурузное царство

Компанию «Земля и Воля» Яковишин основал в 1995 году, объединив совхоз-техникум в Бобровице, которым руководил в 1970-х, и 13 реформированных колхозов. У него уже был политический опыт – был депутатом первого созыва от группы «Аграрники» и голосовал против независимости Украины.

В 2000-м Яковишин создал «Землю и Волю» на базе КСП «Пионер». Название не случайно – еще в конце 80-х Яковишин начал сотрудничество с американской Pioneer Hi‐Bred (ныне Corteva): выращивал для них семенную кукурузу, сам покупал семена со скидкой.

Идею сеять кукурузу Яковишин привез из США, где с конца 80-х изучал технологии «кукурузного пояса». Но вместо американского севооборота кукуруза–соя выбрал монокультуру – каждый год сеял кукурузу на тех же полях. «Нефть кончается, хватит на 100 лет. Кукуруза – это новая нефть», – объяснял он, имея в виду биотопливо.

Этот подход был удобен: одна культура – ​​унифицированная техника и отработанные до деталей операции. Но и высокозатратным, особенно в засушливые годы – в 2020 году жара уничтожила урожай, пришлось вложить $4 млн в орошение.

Сосредоточенность на кукурузе сделала бизнес уязвимым. В 2021 году цены достигали $300/т, после вторжения РФ и блокады портов упали вдвое. Только тогда «Земля и Воля» начала добавлять подсолнечник, сою и пшеницу.

«Сидеть на зерне»

«Недавно продал «Кернелу» 200 000 т кукурузы, еще 151 000 т оставил на элеваторе», – рассказывал Яковишин «Общественному» в конце 2024 года.

Кукуруза – одна из самых ликвидных культур, объясняет коммерческий директор «ТАС Агро» Антон Жемердеев: она долго хранится без потери качества, что делает ее легкой для транспортировки и продажи. Трейдеры подтверждают, что «Земля и Воля» нередко продавала кукурузу, пролежавшую на элеваторе до трех лет.

Стратегия была проста: держать зерно до марта, когда цены доходят до пика. Большинство агрохолдингов соблюдали правила 30-30-30: продавать частями в течение года. Для закредитованного рынка это типичная ситуация – аграрии спешили продавать после сбора, чтобы рассчитаться с банками. Но Яковишин мог позволить себе ждать.

Яковишин, агро

Идею сеять кукурузу Яковишин привез из США, где с конца 80-х изучал технологии «кукурузного пояса»

«10 лет не пользуемся банковскими кредитами», – писал Яковишин в собственной газете «Черниговщина» в 2018 году. «Мы ему не были нужны, финансовое состояние у него было лучше любого украинского банка», – вспоминает топ-менеджер банка с иностранным капиталом, который не захотел, чтобы его имя упоминалось в статье.

«Со временем больше фермеров стали финансово состоятельными и перенимали эту стратегию. Но Яковишин сделал ее философией», – говорит совладелец Barva Invest Богдан Костецкий.

«Стратегия «сидеть на зерне», когда держат, пока цена не вырастет, уже не работает», – говорит топ-менеджер агрохолдинга, прося не упоминать его имя в статье. По его словам, это прямые потери: цены слишком волатильные, хранение дорогое, собственный капитал стоит дороже кредитного.

Наследник

Кто будет управлять компанией после Яковишина? В 2019 году он заявил, что его заменой будет внук Максим. Так и произошло: управление компанией перешло к Максиму Яковишину, 36, который работал в «Земле и Воле» с 2011 года, а последние пять лет руководил продажами. По его словам, дед системно готовил его к роли наследника – объяснял логику решений и нюансы хозяйства.

«Понятно, что я не смогу управлять с первого дня, как он. У деда были особые подходы – кому-то они казались странными, но оправдывали себя. Он умел рассчитывать наперед», – говорит Максим.

Яковишин, мавзолей

Яковишин построил для себя мавзолей, «как у Наполеона», стоимостью $3 млн, где его, согласно завещанию, и похоронили

Новый владелец признает, что стратегия длительного хранения подходит не всем. «Благодаря финансовому запасу мы могли позволить себе заморозить средства, и разница в ценах со временем позволяет отыграть», – объясняет Максим Яковишин. Говорит, что делает ставку на переработку и диверсификацию – рассматривает запуск мощностей для масличных.

Даже в прошлом году, при высоких ценах на кукурузу, Яковишин отходил от монокультуры, расширил долю подсолнечника и зерновых, говорит коммерческий директор «Агро Солар» Алексей Ткаченко. «Приобрел 10 зерновых жаток – это свидетельствует о сбалансированной структуре: диверсификации для дополнительных заработков и уменьшении рисков», – объясняет он.

Временно обязанности гендиректора будет выполнять Валентина Чернякова, а Максим Яковишин сосредоточен на стратегии, новых инвестициях и увеличении объемов продукции.

Наследие

«Земля и Воля» – как государство в государстве, со всем необходимым для выживания в кризисах, говорит финансовый аналитик Иван Угляница. Компания строила дороги и жилье для работников. Если работник отработал 15 лет, он мог приватизировать квартиру. «Коллектив стареет, надо омолаживать. Без жилья не решу проблему кадров», – объяснял Яковишин. В 2019 году он тратил 370–380 млн грн ежегодно на эти проекты.

«Не сокращал персонал даже после появления точного земледелия и автопилотирования. Хотел создать больше рабочих мест в селе», – рассказывает Алексей Ткаченко.

«Подход Яковишина с избыточными инвестициями называли «куркулизмом», но такой подход защищал от судьбы лопающихся гигантов после исчерпания ресурса для расширения», – уверен Угляница.

«Могу любого поглотить. Не завидую тому, кто со мной свяжется», – отвечал Яковишин на вопрос о конкуренции с холдингами в 2019-м. В последние годы несколько раз заявлял о подготовке рейдерских атак. Знакомые бизнесмены предостерегают: без основателя компания станет уязвимой. Максим Яковишин отмечает: вопрос о продаже не стоит.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №4 [37] за август – сентябрь 2025 года.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

