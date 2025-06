Устойчивое развитие становится новой нормой, и внедрение стандартов корпоративной отчетности о устойчивом развитии (CSRD) и «зеленого курса» ЕС требует от украинских компаний адаптации и создает высокий спрос на специалистов по устойчивому развитию. Выдержит ли украинский рынок труда темп «зеленого» перехода?

Курс на «зеленые» профессии

Только 13% работников в Украине имеют необходимые навыки, а 82% компаний не могут найти соответствующих специалистов, свидетельствуют результаты исследования «Работа, меняющая мир», проведенного Ассоциацией экспертов по устойчивому развитию (ASDE) совместно с Министерством защиты окружающей среды.

Мировой рынок труда меняется под влиянием климатических и социальных вызовов. К 2030 году адаптация к изменениям климата обеспечит около 5 млн новых рабочих мест, еще 3 млн появятся в сфере реагирования на климатические риски, и более 1 млн – в секторе новейших энергетических технологий, прогнозирует World Economic Forum.

Эти цифры означают появление профессий нового качества: инженеры по возобновляемой энергетике, ESG -аналитики, менеджеры по устойчивому развитию, эксперты по биоразнообразию и циркулярной экономике. Эти специальности больше не экзотика, а норма для конкурентоспособного бизнеса.

Количество «зеленых» вакансий за последние пять лет возросло на 116%, свидетельствуют данные платформы Indeed. Украина также демонстрирует динамику роста таких вакансий на рынке труда, что подтверждает постоянное увеличение их количества на платформах Happy Monday, Work.ua, GRC.ua, Robota.ua. Однако такой рост сталкивается с системным препятствием – отсутствием качественной образовательной инфраструктуры для подготовки соответствующих специалистов.

Институционная проблема

Специалист по устойчивому развитию до сих пор не внесен в Национальный классификатор профессий. Это создает ряд практических проблем: не определены единые квалификационные требования, типовые должностные обязанности и уровни оплаты. Работодатели вынуждены «придумывать» роль работников самостоятельно, а последние – адаптироваться к несогласованным рынкам.

Все отрасли экономики сталкиваются с гринвошингом и гринхашингом – практиками, искажающими реальную картину ESG-усилий. Имитация ответственного подхода или наоборот – занижение достижений – подрывают доверие инвесторов, общества и регуляторов, тормозят реальные трансформации и сдерживают институционное признание профессии специалистов по постоянному развитию. В контексте евроинтеграционного курса Украины, где прозрачность и подотчетность становятся обязательными требованиями, это уже не только нравственная, но и стратегическая угроза для бизнеса.

Существует и положительная динамика. Компании интегрируют устойчивое развитие в стратегии, а не просто в PR-отчеты, о чем свидетельствуют результаты исследования «ESG отчетность: анализ практик раскрытия информации» Офиса зеленого перехода при Минэкономики. За границей все более растет количество топ-менеджерских позиций. В частности, Chief Sustainability Officer, которые отвечают за реализацию ESG-целей на уровне бизнес-модели, о чем свидетельствуют количество вакансий на карьерных порталах CSR Jobs, Jobs That Make Sense, Enable Green, Green Career Hubs.

В Украине сейчас самые высокие позиции в сфере устойчивого развития – это руководители направлений/отделов по устойчивому развитию, как в Укргазбанке, «Укргидроэнерго», МХП, «Кернел», «Нибулон» и других. 64% работников сферы устойчивого развития составляют женщины, согласно с данными исследования The State of the Sustainability Profession 2024. Эта сфера – одна из наиболее гендерно сбалансированных, в том числе в Украине.

При этом у 76% работодателей нет внутренних программ обучения в сфере устойчивого развития, а 58% не видят поддержки со стороны государственного образования, свидетельствуют результаты исследования ASDE. Спрос на компетенции растет – но институциональный ответ остается фрагментарным. Пока этот дисбаланс не преодолен, трансформация рынка будет оставаться точечной, а не системной.

Проблема внутреннего постоянства

Несмотря на рост интереса к экологической тематике, специальность «Экология» в Украине остается малопопулярной: в 2024 году подано только 4212 заявлений на поступление (0,63% от общего количества). Видим системный кризис экологического образования, не успевающий за трансформацией рынка, где растет спрос на специалистов со знанием ESG, циркулярной экономики и цифровых инструментов.

Количество бакалавров-экологов за три года сократилось на 10%, динамика выпуска магистров – нестабильна. Форматы и содержание программ остаются устаревшими, а университеты не успевают адаптироваться к новым требованиям.

Вместе с тем, определенное продвижение есть. Около 20 вузов в Украине внедряют элементы устойчивого развития в свои стратегии, более 30 курсов охватывают экологические, социальные и экономические аспекты. Появляются новые форматы – например, магистерская программа «Управление финансами устойчивого развития».

Наиболее активными в создании ресурсных центров являются Ужгородский национальный университет и Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля. Однако большинство таких инициатив теряют динамику после завершения донорской поддержки, что указывает на слабое внутреннее постоянство.

Разрыв между образовательным контентом и потребностями рынка

Ключевым вызовом остается разрыв между образовательным контентом и потребностями рынка. Работодатели ожидают от специалистов устойчивого развития проектного менеджмента (78,4%), аналитического мышления (74,3%), стратегических навыков (59,5%), а также коммуникационной гибкости и адаптивности – более 80%, по результатам исследования ASDE. Университеты не формируют таких компетенций системно.

Этот разрыв усугубляется под влиянием новых регуляторных инициатив. Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу по управлению экологическими, социальными и управленческими (ESG) рисками в финансовом секторе, которая предусматривает интеграцию ESG-рисков в процесс принятия решений банками. Постепенно возрастают требования к нефинансовой отчетности, оценке климатических рисков, анализу гендерного равенства, правам человека и социальному влиянию.

Кредитная программа «5-7-9» и другие государственные финансовые инструменты также все более ориентированы на экологические и социальные критерии. Партнерские финансовые учреждения – банки, кредитные союзы и фонды – начинают требовать от заемщиков соблюдения базовых принципов устойчивого развития.

Международные инвесторы и доноры ужесточают свои требования. Например, IFC, EBRD, KfW, Finnfund, NEFCO и другие включают экологические и социальные риски в обязательные критерии отбора проектов, даже в частном секторе. Это значит, что бизнес, не умеющий управлять влиянием, не получит доступ к капиталу. В ближайшие три–пять лет эта тенденция только усилится.

Чтобы эти проблемы не превратились в клубок, который будет трудно распутать, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер:

Внести «зеленые» профессии, такие как «специалист по устойчивому развитию», в Национальный классификатор профессий и установить для них единые квалификационные требования.

Развивать образовательные программы, отвечающие современным требованиям рынка труда, и интегрировать устойчивое развитие в стратегии украинских университетов.

Усилить роль государства в создании устойчивой и актуальной системы подготовки кадров для «зеленых» профессий.

В этой реальности бизнес должен задуматься не только о стратегии, но и о мышлении. Потому что устойчивое развитие начинается не с политики компании – а с того, как лидер видит свое место в мире.