Украинский бизнес постепенно переходит от деклараций к реальным действиям: уже 63% компаний инвестируют в программы ментального здоровья для своих команд. Это свидетельствует об изменении подхода – от формального «бонуса» до части долгосрочной стратегии. Впрочем, эффективность таких программ пока остается под вопросом: действительно ли они помогают людям и как измерить их влияние?

Как украинский бизнес работает с ментальным здоровьем своих сотрудников? Ответить на этот вопрос было целью совместного исследования платформы по поиску работы Robota.ua и платформы для диагностики ментального здоровья Healthy Mind. Результат оказался показательным: 63% компаний внедрили программы поддержки эмоционального благополучия.

Это больше, чем сухая статистика. Это сигнал, что забота о психоэмоциональном состоянии перестает быть опцией «для галочки» и становится частью стратегии. Бизнес начинает осознавать: стабильность команд невозможна без стабильности создающих ее людей.

Но действительно ли эти программы работают? Каков эффект и что мешает командам активно ими пользоваться?

Тенденция положительная, но возникают и риски

Если разложить цифры, получим любопытную картину. 44% компаний инвестируют в ментальное здоровье до 5000 грн в год на одного сотрудника, 26% — от 5000 до 10 000 грн, и только 14% — более 50 000 грн. Уровень инвестиций практически не зависит от размера бизнеса. Средние и даже небольшие компании вкладывают в ментальное здоровье сравнимые с крупными игроками бюджеты. То есть не «много денег» определяет, а готовность строить культуру заботы о людях.

В военное время все проходят серьезный тест: психоэмоциональная стабильность становится предпосылкой длительной эффективности команд. Примечательно, что 64% ​​компаний назвали главной причиной внедрения программ искреннее желание заботиться о людях. 19% делали это с целью повысить производительность и лишь 13% — чтобы снизить текучесть кадров, согласно результатам исследования. В этом, пожалуй, важнейший сдвиг от инструмента управления до подлинной культуры заботы.

Забота о себе перестает быть nice to have и становится частью рабочей рутины. Украинские компании это уже почувствовали.

Чаще всего забота о ментальном здоровье проявляется в консультациях с психологами (34%), тренингах (29%) и образовательных материалах (26%), согласно результатам исследования. Меньше — в форматах горячих линий (7%) или специальных командных мер (4%).

Среди инновационных практик компании внедряют Mental Health Days – пять дополнительных оплачиваемых дней отпуска в год, индивидуальные консультации с нутрициологами, видеопрактики йоги, офисные массажи и тематические месяцы wellbeing. Это уже не просто опция для HR-отчета, а сигнал, что компания готова вкладываться в энергию людей так же, как в развитие бизнеса.

Но проблемой остается недостаточная вовлеченность сотрудников в существующие программы. Сложно сказать, работает ли программа вообще, как меняется состояние людей после той или иной инициативы.

Мой корпоративный опыт — более 25 лет. За это время вопросы развития людей и поддержки команд всегда были в центре моего внимания. Недостаточно полагаться на предположения, нужны точные данные о том, что невозможно оценить визуально признаки тревожных расстройств, депрессивных состояний, нарушений сна, проявлений ПТСР или психосоматических проблем. Этот список неисчерпаем.

Это те факторы, которые сначала оказывают влияние на конкретного человека, а затем отражаются на работе всей организации: производительности, удержании и привлечении клиентов, креативности команд.

В разных ролях эти риски имеют разный «вес»: для менеджера это решение и стратегия, для специалиста по продажам — контакт с клиентами, для разработчика — качество и скорость работы. В итоге все это напрямую определяет бизнес-показатели компании.

Не внедрять проекты «вслепую»

На рынке уже больше появляется технологических решений, которые используют методы оценки и отслеживания ментального состояния сотрудников, и эффективность программ заботы подтверждается конкретными показателями и аналитикой. Это не абстрактные впечатления, это измеряемые вещи.

Например, после запуска программ ментального здоровья в некоторых компаниях уровень стресса сотрудников снижался на 25%, а скрытый гнев ー почти на 40%. Приблизительно каждая седьмая компания все еще не оценивает ментальное состояние своих команд, по данным robota.ua. Большинство проектов внедряются «вслепую», без понимания, какие именно сферы вызывают напряжение или нуждаются в поддержке.

Один из практических способов ー предоставлять сотрудникам возможность проводить регулярную диагностику психоэмоционального состояния. Не как разовую анкету или тестирование для галочки, а как структурный процесс. Ибо человек, получающий о своем ментальном состоянии понятные объяснения и персональные рекомендации, учится больше беспокоиться о себе и принимать решения: нужна ему помощь и в какой сфере больше всего.

Компания предоставляет ему этот базовый инструмент, позволяющий увидеть первопричины большинства распространенных проблем: выгорание, стресс, тревожность, снижение мотивации. Все эти данные напрямую отражаются на бизнес-показателях компании.

Больше, чем просто отчет

С появлением различных цифровых инструментов и ИИ-продуктов большинство процессов можно, во-первых, автоматизировать, во-вторых, получить наглядные данные и понимать, как они меняются. Но важно проверять, базируется ли платформа на научных началах, какие и сколько методик оценивания используются, адаптированы ли они для Украины.

Системы, предоставляющие инструменты для регулярного ментального чекапа, позволяют руководителям действовать проактивно. К примеру, выявлять трудности до того, как они перерастут в отток талантов, эмоциональную нестабильность либо снижение операционных характеристик. К сожалению, есть только отдельные опросники или тесты, доступные в Google, они не автоматизированы и не валидны.

Регулярная диагностика дает компании объективные данные, которые можно преобразовать в четкие ориентиры для оценки рисков и планирования программ поддержки. Каждый работник, проходящий диагностику, получает персональные рекомендации – от практик самопомощи до подсказок, к какому специалисту следует обратиться. В результате сотрудники учатся системно заботиться о себе, а компания получает реальный, а не формальный инструмент поддержки.

В исследовании мы увидели, что лишь 16% организаций с внедренными программами поддержки оценивают состояние команды посредством отдельных опросов. В компаниях с большим количеством людей невозможно охватить всех индивидуальными беседами. Это занимает слишком много времени руководителя и все равно оставляет «слепые зоны».

Обработка полученной информации требует десятки часов и несколько человек. Нужно иметь инструмент, дающий линейному руководителю понимание общего психоэмоционального состояния команды. Тогда становится ясно, о чем говорить с людьми, какие темы требуют внимания, какие программы следует запускать и на какие бюджеты запрашивать поддержку у HR-отдела. Это помогает сфокусировать индивидуальные беседы, избегать предположений и принимать решения на основе данных.

Регулярный чекап, основанный на научном подходе и цифровой аналитике, не только учит сотрудников лучше заботиться о себе, но и позволяет организации позаботиться и о людях, и о бизнес-показателях.

В военное время поддержка ментального состояния становится не менее важной, чем финансовые показатели, поскольку именно люди и достигают этих показателей. Диагностика позволяет вовремя замечать эмоциональные риски, понимать, где требуется поддержка, и запускать эффективные решения не наугад, а на основе данных.

Исследование подтверждает: программа ментального здоровья ー это не разовый проект. Ее эффективность начинается с измерения. Именно инструменты диагностики дают возможность увидеть реальную картину, своевременно адаптировать стратегии и создавать действительно поддерживающую среду.