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Как превратить личную трагедию в успешный бизнес-проект, который Forbes USA оценивает в $100 млн? Основатели бренда мороженого JonnyPops Эрик Браст и Коннор Рэй знают ответ. Их история началась с вопроса о качестве десертов, который обсуждался с кузеном Джонни. Но его преждевременная смерть стала катализатором, заставившим друзей воплотить мечту в жизнь
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