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От приготовления мороженого в общежитии до компании с оценкой в ​​$100 млн. Как владельцам JonnyPops удалось завоевать рынок натуральными десертами?

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

JonnyPops 30 до 30 /коллаж Анастасия Савеленко

Forbes оценивает компанию JonnyPops в $100 млн. А его владельцы – Эрик Браст и Коннор Рэй – в 2018 году попали в список «30 до 30» от Forbes USA в категории «Еда и напитки» Фото коллаж Анастасия Савеленко

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Как превратить личную трагедию в успешный бизнес-проект, который Forbes USA оценивает в $100 млн? Основатели бренда мороженого JonnyPops Эрик Браст и Коннор Рэй знают ответ. Их история началась с вопроса о качестве десертов, который обсуждался с кузеном Джонни. Но его преждевременная смерть стала катализатором, заставившим друзей воплотить мечту в жизнь

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