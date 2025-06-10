Как превратить личную трагедию в успешный бизнес-проект, который Forbes USA оценивает в $100 млн? Основатели бренда мороженого JonnyPops Эрик Браст и Коннор Рэй знают ответ. Их история началась с вопроса о качестве десертов, который обсуждался с кузеном Джонни. Но его преждевременная смерть стала катализатором, заставившим друзей воплотить мечту в жизнь