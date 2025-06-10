Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Від приготування морозива в гуртожитку до компанії з оцінкою в $100 млн. Як власникам JonnyPops вдалося завоювати ринок натуральними десертами?

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

JonnyPops 30 до 30 /колаж Анастасія Савеленко

Forbes оцінює компанію JonnyPops у $100 млн. А його власники – Ерік Браст і Коннор Рей – у 2018 році потрапили до списку «30 до 30» від Forbes USA у категорії «Їжа та напої» Фото колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:47 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:47

Як перетворити особисту трагедію в успішний бізнес-проєкт, який Forbes USA оцінює у $100 млн? Засновники бренду морозива JonnyPops Ерік Браст і Коннор Рей знають відповідь. Їхня історія розпочалася з питання про якість десертів, що обговорювалося з кузеном Джонні. Але його передчасна смерть стала каталізатором, який змусив друзів втілити мрію в життя

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні