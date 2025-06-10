Як перетворити особисту трагедію в успішний бізнес-проєкт, який Forbes USA оцінює у $100 млн? Засновники бренду морозива JonnyPops Ерік Браст і Коннор Рей знають відповідь. Їхня історія розпочалася з питання про якість десертів, що обговорювалося з кузеном Джонні. Але його передчасна смерть стала каталізатором, який змусив друзів втілити мрію в життя