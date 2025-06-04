Украинские женщины активно заинтересованы в профессиях, которые традиционно считают мужскими. Они готовы переквалифицироваться, но остаются несколько препятствий на их пути, свидетельствуют данные ежегодного исследования Biasless и Gradus Research. Что необходимо сделать бизнесу и государству для реализации этого потенциала? Результатами исследования делятся Ирина Рубис, директор Biasless, и Евгения Близнюк, СЕО и основательница Gradus Research.

В этом году, в рамках третьей волны исследования Biasless и Gradus Research, 1000 женщин со всей Украины опросили по поводу их уровня открытости и готовности овладевать профессиями и работать в отраслях, традиционно считавшихся мужскими. Например, технические специальности, IТ, логистика, B2B-сектор, аварийное реагирование, менеджерские/стратегические позиции.

Ответы респонденток оказались оптимистичными. Кадровый голод, который существует на украинском рынке труда, утолить более реально, ведь женщины открыты к переквалификации в профессии, в которых исторически доминировали мужчины.

Только 4% респонденток работали или работают в так называемых мужских профессиях. 57% женщин заинтересованы в получении информации о возможностях в этом сегменте рынка труда, а 46% готовы воспользоваться соответствующими возможностями (59% – в возрастной категории 25–34 года).

57% женщин заинтересованы в получении информации о возможностях в этом сегменте рынка труда, а 46% готовы воспользоваться соответствующими возможностями. Фото Исследование Biasless та Gradus Research

Женщины постепенно преодолевают сомнения в себе и своих способностях состояться профессионально в тех областях, которые сами выбирают. При этом для 80% респонденток главный фактор в принятии решения перейти в «мужскую» профессию – высокая оплата труда. Гибкий график при этом важен для 67% респонденток, а возможности для карьерного роста – магнетичны для 42%.

Факторы выбора «мужских» профессий женщин. Фото Исследование Biasless та Gradus Research

К оплате за труд, гибкости и доступности профессионального роста в «мужских» профессиях, по мнению респонденток, нужно добавить немного:

доступ к бесплатным курсам и программам переквалификации – 51%;

поддержку со стороны работодателей (обучение, наставничество) – 51%;

возможность дистанционного обучения – 50% в целом;

государственную поддержку и программы переквалификации – 47% в целом;

финансовую поддержку (гранты, стипендии, льготные кредиты) – 41% в целом;

популяризацию успешных примеров женщин в профессиях, которые обычно считают мужскими – 33%;

преодоление гендерных стереотипов в обществе – 26%.

К оплате за труд, гибкости и доступности профессионального роста в «мужских» профессиях нужно добавить немного. Фото Исследование Biasless та Gradus Research

Между доверием и стеклянным потолком: оценка женского лидерства женщинами

58% респонденток оценивают «высоко и очень высоко» потенциал женщин в технических специальностях, IT, логистике, B2B-секторе, аварийном реагировании, менеджерских/стратегических позициях .

80% респонденток положительно относятся к лидерству женщин на соответствующих позициях. Это свидетельствует и о росте самоценности, и об отсутствии массовой интегрализованной мизогинии .

58% респонденток оценивают «высоко и очень высоко» потенциал женщин в технических специальностях, IT, логистике, B2B-секторе, аварийном реагировании, менеджерских/стратегических позициях. Фото Исследование Biasless та Gradus Research

Кадровый голод в технических отраслях – это не проблема нехватки талантов, а проблема нереализованного потенциала. 57% женщин готовы рассмотреть «мужские» профессии, но только 4% работают в этом сегменте рынка. Этот разрыв стоит в экономике Украины миллиарды недополученных доходов и инноваций.

Если бизнес, государство и работодатели действительно хотят снять кадровое напряжение, ответ уже есть. Он – в женских резюме, мотивации и готовности перекроить рынок под новое качество.

Формула проста: достойная оплата, гибкость и поддержка. Женщины уже готовы. Теперь очередь за работодателями сделать первый шаг. Осталось немного – не упустить возможности из-за консервативных предубеждений.