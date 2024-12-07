Военкомат не отправил Дмитрия Басова ждать «до звонка». С марта 2022-го он связист Нацгвардии. Но продолжает быть CEO Portmone. Как ему удается совмещать эти роли?

Дмитрий Басов управляет сервисом онлайн-платежей Portmone четыре года. Около трех четвертей этого времени он совмещает роль CEO с военной службой. Чему его научила армия и какие навыки будет использовать в бизнесе? Реальность оказалась не столь вдохновляющей

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Я никогда не хотел служить. Но есть незыблемые принципы. Поэтому с началом полномасштабной войны пошел в военкомат. «Вы нам нужны», – услышал я, не смотря на очередь из добровольцев, которых отправляли ждать «до звонка».

Влияние армии

За два с половиной года в Нацгвардии я общался со многими мобилизованными. Выделил три их категории.

Люди, нашедшие себя в армии. Они начали новую жизнь с интересом и энтузиазмом. Большинство уже контрактники и рассматривают продолжение службы после победы. Это актив, который армии дала война. Он уже изменил ее к лучшему.

Люди, потерявшие себя в армии. Это мобилизованные с недостаточной мотивацией, кто не смог адаптироваться. Этот сегмент подчиненных сложный для командиров. Потому что нет объяснения, почему одни служат, возможно, испортили себе гражданскую карьеру, не могут демобилизоваться, а их друзья-уклонисты скрываются или что-то «порешали».

Люди, которые пытаются держаться за свою гражданскую сущность. Но хотят внести максимальный вклад. Они стремятся принести в армию лучшие практики из бизнеса, максимально избавиться от армейщины. Я отношу себя к этой категории.

Есть еще четвертая категория негражданских мобилизованных. Это кадровые военные: они были на пенсии или уволены со службы и вернулись в армию в 2022-м. Кто-то из них понял свою миссию. Остальные уволились, когда сократили выплаты.

Смех сквозь слезы

Чему меня научила армия и что перенес бы в бизнес? Отвечу с двух углов.

Краткий ответ: армия в состоянии 2022 года ничего не могла дать людям из бизнес-среды, что стоило бы перенести в офисы.

Можно ответить и с грустным юмором. Коллеги меня в шутку спрашивали: чего им ожидать, когда я вернусь в офис? Будут ли построения, утренние проверки, дополнительные доклады или внедрю определенную форму одежды?

Армия познакомила меня с кучей журналов, книг учета, актов, которые гражданский человек на голову не натянет. Когда же я частично автоматизировал это и начал вести в электронном виде, мне сказали: надо на бумаге, заполнять вручную.

В армейском документообороте форма важнее содержания. Вовремя предоставленные по формату, но сомнительные по качеству данные не вызывают вопросов. Правдивую информацию скорее не используют, потому что не вписывается в шаблон. Все понимают реальное положение дел, но документы отражают другую картину – согласно «руководящим документам».

Не пожелаю ни одному бизнесу внедрять нечто подобное.

В начале войны армии повезло – вертикаль «бумажной» армейской власти была дезорганизована. Линейные командиры могли принимать правильные решения по собственному усмотрению, с минимумом бумаг. Через полгода проснулись «мастодонты», рассказывали об аудитах, проверках, несоответствиях.

Большинство из «руководящих документов» советских времен еще действуют. Примерами подлинных изменений являются цифровые сервисы «Армия+» и «Резерв+» и изменения в списании БПЛА.

«Армия в состоянии 2022 года ничего не могла дать людям из бизнес-среды, что стоило бы перенести в офисы»

Советы мобилизованного CEO

Я вывел два важных момента, которые позволяют компании работать без «подруливания».

Строить автономные команды. Главный компонент – люди. Мотивированные, с пониманием своих обязанностей и достаточной квалификацией.

Необходимый фактор – чувство команды. В начале полномасштабного вторжения сотрудники Portmone поддерживали и помогали друг другу. Благодаря этому сервис не остановился ни на час.

Честно общаться с командой о реальных KPI. Тогда компания двигается в правильном направлении, даже если руководитель «выпал» на время.

Но это работает на короткой дистанции. Должен быть регулярный критический анализ целей и проектов. Это позволяет избежать ситуации, когда компания начинает двигаться по инерции, несмотря на изменения на рынке.

Без присутствия руководителя невозможен запуск больших проектов. Это требует привлечения больших ресурсов и структурных изменений в компании. Поэтому Portmone в этом году запустит только один крупный проект, несмотря на больший потенциал.