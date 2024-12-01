Карьерный алгоритм не работает как швейцарские часы. Как строить карьеру мечты? Директор «Google Украина» Татьяна Лукинюк советует будущим СЕО ответить на семь вопросов

Татьяна Лукинюк, 47, с августа 2024-го директор «Google Украина». До этого три года была B2C-директором «Киевстара», где руководила операциями по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов. За плечами Лукинюк более 10 лет на управленческих должностях. Поэтому у нее есть релевантный опыт, как строить карьеру мечты. Но тем, кто на старте, советует ответить на семь вопросов, которые помогут выстроить карьерную цель и достичь ее с минимальными поражениями.

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Нет людей, которые желали построить карьеру, но не смогли. Отговорки «не удается», «я не подойду» – отражение того, что человек не понял, нужно ли это ему вообще.

Построить карьеру – это не дань или хаотический процесс. Это упорядоченное движение по правилам. Чтобы достичь наивысшей карьерной ступени, попробуйте ответить на семь вопросов, которые я сформировала из своего опыта.

Первое и главное: в каком направлении я хочу расти?

Этот вопрос можно усугублять: что мне нравится, какова моя идеальная работа? Ответы могут и должны меняться под влиянием роста и личностных изменений.

25 лет назад на своей первой должности переводчицы я не представляла, что когда-нибудь стану гендиректором. Я мечтала сменить направление работы, стать руководителем, а затем и топ-менеджером. Это не последняя моя карьерная ступень – дальше еще что-то будет.

Какая моя должность мечты?

Озвучивайте карьерную цель и сроки ее достижения. К примеру, в течение следующих пяти лет хочу возглавить отдел продаж в определенной компании. С таймлайном всегда страшнее: что будет, если не достигну цели? Но так реальность начнет под нее подстраиваться, как и ваши усилия. Да и цель всегда можно пересмотреть, адаптировать, изменить – ничто не устоит.

Какой мой следующий шаг к должности мечты?

«Приземлите» свою цель, которая сейчас кажется недостижимой, к конкретным шагам. Так вы сделаете правильный выбор среди многочисленных карьерных возможностей и соблазнов. К примеру, хочу из подчиненного перейти в управленцы. Итак, ваш следующий шаг – податься на супервайзера или менеджера с командой подчиненных.

Что у меня есть для желаемой должности?

Определите свои сильные стороны и таланты, за которые вас уже завтра могли бы взять на должность мечты. Пропишите их и опишите, как они проявляются. Это структурирует мысли и поможет подготовиться к питчу себя как кандидата.

«Приземлите» свою цель, которая сейчас кажется недостижимой, к конкретным шагам. Так вы сделаете правильный выбор среди многочисленных карьерных возможностей и соблазнов»

Что еще мне нужно для желаемой должности?

На собеседованиях спрашиваю у кандидатов: чему вам нужно будет научиться на новой должности? Слышу уверенный ответ, что они всё знают и умеют. Конечно, каждый хочет показать себя компетентным профессионалом. Но такая реакция может свидетельствовать об отсутствии саморефлексии и непонимании своих зон развития.

Понимание слабых зон и структурированное их закрытие сокращает путь к должности мечты. Вы понимаете, что вам не хватает практики для качественной работы с ИИ. А ваша должность мечты связана с ИИ. Вы приобщаете к ежедневной работе ИИ-инструменты, мониторите практики их применения в других индустриях. Или же проходите обучающий курс с ИИ. Кстати, платформа «Google Знание» предоставляет такую возможность, еще и бесплатно.

Что выделяет вас среди других кандидатов?

Чем вы можете отличиться среди других кандидатов с похожим опытом и знаниями? Нет однозначно правильных или готовых ответов. Но это может быть:

руководство волонтерским проектом, где вы привлекали людей на безвозмездной основе (навык – мотивация и формулировка вдохновенных миссии и видения);

успешные публичные выступления (навык – коммуникация);

технологические хобби (навык – технические знания);

глубокие знания по здоровому образу жизни или ИИ, либо разбираетесь в искусстве (навык – широкое мировоззрение).

В свое время моим хобби было ораторское искусство. Сначала просто как деятельность, которая была созвучна моим талантам и просто нравилась. Затем – как неоценимый навык, который сейчас помогает мне коммуницировать, договариваться и влиять на окружающих.

Конечный вопрос – что поможет мне пережить неудачи?

Неудачи точно будут. Если бы карьерный алгоритм работал как швейцарские часы, все были бы директорами.

Моя карьера – не исключение. Я мечтала стать топ-менеджером. Для расширения горизонта перешла из маркетинга в продажи. Компания была в курсе моих амбиций и всячески поддерживала. Но пришел 2014 год. Война, падение бизнес-показателей, сокращение штата и резкое плато в моей карьере. Далекая мечта стала призрачной.

Пережить этот период мне помогла подруга и карьерный коуч Татьяна Фурцева. Она дала мне практические инструменты и воодушевление восстановить веру в себя. Уже через три месяца желаемая должность гендиректора стала реальностью. Совпадение?! Не думаю.