Достигать большего. Как быть успешным, не теряя энергию лидера? Шесть советов от Михаила Шелембы, ставшего СЕО группы компаний DVL в 29 лет

Позвольте себе двигаться дальше. Даже когда вам кажется, что вы уже достигли максимума в карьере, говорит Михаил Шелемба, СЕО группы компаний DVL («Датагруп», Volia, lifecell). Его шесть советов по поводу того, почему стоит рисковать и как справляться с карьерными вызовами

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Всегда можно сказать: сейчас трудные времена. От вас зависит, станет ли это проблемой, которая остановит на пути к достижениям, или вызовом, с которым вы готовы работать.

Стать СЕО крупной украинской телеком-компании мне предложили, когда мне было 29 лет. Это отрасль, о которой я ничего не знал. Это могло бы испугать и остановить, учитывая мою карьеру в McKinsey, достойную зарплату, жизнь за границей. Но именно эта «золотая клетка» и развитие в других сферах подтолкнули меня согласиться.

Я понимал: если хочу стать СЕО крупной компании, например, в 35 лет, то на тот момент я не буду иметь достаточного опыта. Откуда ему взяться? Лучше рискнуть сейчас, чем идти на СЕО с тем же опытом в 40 или 50 лет, когда неудача может восприниматься гораздо более критично.

«Золотая клетка» vs новый опыт

Не стойте на месте. Даже когда вам кажется, что вы уже добились максимума в карьере.

Берите на себя новые вызовы, приобретайте новый опыт. Даже если не выйдет сразу и будет сложно. Это всегда о развитии.

Но это должен быть взвешенный выбор, если вы хотите большего.

Единомышленники в окружении

Вас должны окружать люди, разделяющие с вами одинаковые цели и ценности, у которых вы можете чему-то научиться. Это лучшая комбинация. Именно на таких людей можно рассчитывать, когда в планах – личностное развитие и развитие компании. Иначе трудно будет объяснять, куда мы двигаемся, и расставлять приоритеты.

В интервью с потенциальными сотрудниками, кроме компетенций, я всегда обращаю внимание на мотивацию. Для меня важна общность интересов и чтобы у человека от них горели глаза. Тогда наш успех будет общим успехом и наши провалы будут общими провалами.

Ваши сотрудники должны хорошо ладить. Профессиональная и мотивированная команда должна быть не только на уровне, близком к СЕО, но и на более низких. Тогда у компании больше шансов на успех.

Новые знания – капитал

Новые вызовы – это новые знания. Движение вперед – это постоянное обучение. Мы учимся каждый день. Но это пассивный процесс, который нужно усиливать.

Черпайте знания повсюду, это ваш капитал. Это расширяет мировоззрение и позволяет принимать лучшие решения.

Три года, как я учу французский язык. В свое время я «замахнулся» привлечь для развития бизнеса нового инвестора – француза. Эти планы реализовались – компании «Датагруп-Volia» и lifecell приобрел французский NJJ Holding. С партнерами можно было бы общаться и на английском, но именно знание французского упростило взаимодействие. Больше доверия и отношение как «к своим».

Я превратил вызов в удовольствие: и для бизнеса польза, и для меня – французский язык красивый.

Никогда не ловите «звезду»

Как только начинаешь думать, что уже всего достиг и самый умный в мире, жизнь быстро расставляет все на свои места. Это определенный механизм, чтобы люди развивались.

У меня было несколько таких уроков, и они всегда были о развитии.

Качественно управляйте своим временем и ресурсом

Выходите на определенную руководящую ступень – углубляйте вовлеченность в процессы. Операционка и узкая экспертиза не дадут вам увидеть общую картину и эффективно применить себя в руководящей роли.

Когда-то я был «достигатором», хотел сам делать все наилучшим образом. Это мешало мне качественно управлять своим временем и ресурсом. Сегодня благодаря команде я могу сконцентрироваться именно на стратегических вопросах.

Найдите источник энергии

У вас должно быть хобби, которое будет наполнять вас энергией. У меня это спорт. Он позволяет мне создавать лучшую версию самого себя. Это инвестиция в самочувствие на многие годы вперед.

А еще это сообщество, которое мы вокруг себя формируем. Я и мои коллеги из компании вместе участвуем в соревнованиях, бегаем марафоны, занимаемся плаванием. Это мотивирует, объединяет и наполняет энергией.

Сосредотачиваться мне помогает триатлон – спорт для интровертов. Ты долго один на один с собой, пока преодолеваешь дистанцию. Можешь все обдумывать, держа на выбранной теме максимальный фокус.

И, конечно, спорт побуждает достигать большего. Малая дистанция, затем пол марафона, марафон, Ironman. Так я получаю заряд энергии для новых свершений.

Когда кто-то из команды говорит, что я своим примером побуждал его в чем-то превзойти себя вчерашнего, это еще больше мотивирует идти вперед.