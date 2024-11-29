СЕО – это состояние взрослого человека. Какие компетенции превращают менеджеров в лидеров? Рассказывает соучредитель шведского проекта DYB Игорь Гут

СЕО, кроме карьерных амбиций, это компетенции и мощная энергия. Это человек, который должен находиться вместе с командой, в офисе или на производстве. Кто такой настоящий СЕО-лидер? Соучредитель шведско-украинского проекта DYB и системный исследователь бизнеса Игорь Гут считает, что распознать его можно по трем секретным компетенциям.

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или детальный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Во главу угла среди факторов успеха компании я бы поставил не СЕО, а рынок. Но учитывая, что в полномочиях СЕО выбрать рынок, именно СЕО заслуживает быть первым.

И действительно, главный человек, от которого так зависит, куда придет компания, – это даже не ее владельцы. Это ее генеральный директор. Он как никто влияет на эффективность решений, стратегию и атмосферу в компании.

Хотите что-то принципиально изменить в компании – смените СЕО, говорит мой шведский партнер Крис. Выбрать же СЕО – главная задача для совета директоров компании, свидетельствует опыт международных практик корпоративного управления.

Ошибку с СЕО, как и с рынком, не исправить ничем

У большинства компаний в Украине не лучшие СЕО. Это либо компромиссная фигура, которую компания может себе позволить или рынок может ей предложить, либо самопровозглашенные СЕО – собственники-основатели.

СЕО, кроме желания, это компетенции и мощная энергия. Это человек, который должен находиться вместе с командой, в офисе или на производстве. Чего не скажешь о владельцах, большинство из которых выбирают свободную жизнь.

Миссия владельцев – не самоназначаться СЕО, а найти такого человека или развить, взрастить его.

Спросите себя: как СЕО появился в вашей компании? На глаз – пять возможных ответов.

1. СЕО сам себя назначил, потому что он одновременно владелец компании.

2. СЕО – один из партнеров, договорившихся между собой. Уж лучше.

3. СЕО консенсусно избрали и назначили совладельцы. Без консенсуса среди партнеров посложнее. Кто уступил – будет препятствовать (даже подсознательно) работе СЕО.

4. СЕО выбрал или утвердил борд. Здесь иметь консенсус относительно кандидатуры не столь важно: независимые члены борда (особенно совещательного совета) имеют ограниченные возможности вмешиваться в работу СЕО.

5. Другой вариант. В Украине их может быть много, как версий первых четырех пунктов. К примеру, в семейной компании СЕО выбирали члены семьи, но пригласили (или не пригласили) в комиссию независимых экспертов. Или СЕО назначил новый мажоритарный инвестор.

Лучше всего, когда СЕО вырос в компании. Кадровый резерв в первую очередь из потенциальных руководителей – качественная практика. Создать «генофонд» руководителей и обеспечить преемственность власти – следующая сложная задача для борда. Хорошие примеры в Украине – Comfy, OKKO и АТБ.

Это правило не работает, когда компания долго растет высокими темпами. Не успевает вырасти человек из команды. Здесь нужен СЕО с рынка, который уже был там, куда доросла или стремится компания. Пример – IТ-сектор. В SoftServe управленец – гражданин США.

«Главный человек, от которого так зависит, куда придет компания, – это даже не ее владельцы. Это его генеральный директор. Он как никто влияет на эффективность решений, стратегию и атмосферу в компании»

Три секретные компетенции СЕО

Как член борда разных компаний я часто участвую в отборе СЕО. Нет сложнее решения. Что мы ждем от кандидата?

Умение устанавливать приоритеты – на первом месте. СЕО никогда не сможет «разгрестись», выполнить все задачи. Но и не нужно. Миссия СЕО – установить приоритеты для выполнения главного.

Но СЕО должен устанавливать приоритеты и для подчиненных. «Управлять руководителями» – самое сложное в этой компетенции.

Стрессоустойчивость. СЕО должен делать не то, что возможно, а то, что нужно. Ответ «я сделал все возможное» – не для СЕО.

Гендиректор всегда между жерновами: сверху борд или владельцы, снизу команда топов. Можно быть самым крутым и удерживать удар или давление. Или быть мудрее и смягчить его или предотвратить. Здесь помогает человечность. Эта черта формирует хороший контакт и взаимопонимание.

Стрессоустойчивость из-за человечности – это новый тренд. Пример – прогрессивные украинские компании – «Аврора». И неважно, СЕО – собственник или наемный менеджер. Шведы называют это социальной компетентностью руководителя.

Внутреннее спокойствие – не очевидная, но самая интересная черта. Если у человека ее нет, он никогда не даст ее другим. А что еще нужно акционерам больше денег?

Украинский философ Владимир Ермоленко называет эту черту «умением иногда быть медленным». Именно он мне ее подсказал. Перегруженный решениями СЕО иногда (регулярно?) должен находить время становиться медленным. Как говорит Ермоленко, «из медлительности рождаются мышление и поэзия».

Не одними расчетами мы приходим к важным решениям. Мудрый СЕО рождает их в себе, сочетая опыт, разум и сердце.

Потому что СЕО – это не только должность, СЕО – это состояние взрослого человека.