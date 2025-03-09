Архитектор миров. Правило фантаста Макса Кидрука – доводить фактаж, научную основу и мироздание до совершенства. Как он оценивает качество идей?

Мне удалось сделать делом жизни единственную вещь, которую я по-настоящему люблю. Хотелось бы дожить до тех пор, когда мне не придется представляться. Люди будут знать – это Кидрук, он написал «Новые Темные Века». Если меня все с этим будут ассоциировать, я готов умирать. Но это мечта, этого не будет. Поэтому – Макс Кидрук, писатель.

Я не мог бы строить свои миры, если бы не деконструировал миры других. В книгах, которые я читаю, всегда куча закладок – отмечаю поразительные моменты и возвращаюсь к ним после прочтения. Когда тебя что-то поразило, должен докопаться до сути. Это одна из важных привычек успешного автора.

Определенных вещей – преимущественно стилистических – я как писатель никогда не достигну. Но есть те, в которых я сильнее: фактаж, научная основа, мироздание. Стараюсь довести их до совершенства.

Новые идеи просто появляются. Если кто-то вам скажет, что знает, как они приходят, почти наверняка это будет неправда. Мы еще очень далеки от понимания того, как это работает даже на физиологическом уровне.

Иногда строчка в художественной книге может запустить каскад мыслей, которые развернутся во что-то удивительное. Чуть ли не половину идей я черпаю из научно-популярной литературы. Еще важно вести активный образ жизни. Сейчас я больше стараюсь дистанцироваться от всего, но раньше много путешествовал и общался. Должен быть внимательным, смотреть вокруг, слушать истории.

Качество идеи определяется по простому критерию: мурашки. Если они есть, есть и крохотный шанс, что эта идея понравится еще кому-то.

Есть мнение, что авторы должны отпускать текст. Мол, в какой-то момент ты должен остановиться, потому что чрезмерное редактирование вредит. Бред. Чем больше времени уделять тексту, тем лучше он становится.

Создание реалистических фантастических миров требует глубины знаний и адекватности. Скепсис и рационализм: перечитывай свой текст так, как его читали бы самые язвительные друзья, пытаясь тебя подколоть и что-то выколупать. Если это соединить, получается настолько реалистичный текст, насколько это возможно.

Пытаюсь читать и писать постоянно. Лучший рабочий день – когда я утром почитал два с половиной часа и потом до 12:00 пишу. Так бывает редко. Поэтому мое самое эффективное время – где-то с 20:00 до 2:00, когда никто меня не дергает, а на улице все утихает.

Состояние потока достигается регулярностью и повторяемостью действий. Лучший текст получается, если я погружен в него изо дня в день два месяца. Не могу подобрать слова, чтобы передать, какое это ощущение, когда оно просто идет.

Но стоит сделать перерыв на три дня – и выпадаешь. Могут пройти недели, пока снова окажешься в тексте.

В конце 2024 года тираж книги главного украинского фантаста Макса Кидрука «Колония» перевалил за 50 000 экземпляров. Фото з особистого архіву Максима Кідрука

Умение игнорировать внешний шум мегаважно для людей творческой профессии. Всегда будут те, кто скажет, что ты недостаточно хорош. Знаю замечательных авторов, которые перестали писать просто потому, что слишком обращали внимание на этот шум. У меня никогда не было писательского блока.

Во-первых, я графоман. Во-вторых, я достаточно долго пишу, чтобы понимать: ты не можешь, не имеешь права браться за большую историю, не имея ясного представления, куда ты ее ведешь. Это требует разветвленного поэпизодного плана. Поэтому даже когда есть усталость, это не приводит к растерянности.

Мне не нравится фраза «Персонаж может меня удивить». Она несколько пафосна и показывает процесс написания так, будто я как автор не контролирую ситуацию. А так не должно быть. Должен контролировать всё, иначе это будет карточный домик, который рухнет под своим весом.

Надеяться, что ты можешь просто начать писать, а текст сам куда-то тебя приведет и в итоге будет хорошим – то же самое, что поехать в Одессу, зайти в холодную воду и грести в направлении Турции, думая, что доплывешь. Может, и доплывешь, но вряд ли.

На этапе продумывания текста я надеваю наушники и часами хожу. Не знаю, почему это работает. Бывает, восемь часов долбишься над эпизодом, а потом встаешь из-за стола и – бах! – физически чувствуешь, как начинают крутиться колесики в голове.

Поэтому, когда я придумываю что-то, хожу и перебираю варианты, это похоже на шизофрению: говорю с собой мысленно разными голосами и могу прокручивать эти диалоги десятки раз, пока они не станут казаться реалистичными.

Будем откровенны: литература имеет совершенно ничтожное, близкое к нулю влияние на процессы в мире. Если бы это было не так, мы бы сейчас не переживали войну с одной из самых больших стран в мире. Я делаю это просто потому, что мне нравится строить миры.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №6 [33] за декабрь 2024 – январь 2025 года.