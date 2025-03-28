«Готовим большие анонсы зарубежных артистов». Основатель Atlas Festival Дмитрий Сидоренко – о концертном бизнесе и фестивале в этом году. Интервью

Дмитрий Сидоренко создал в Киеве музыкальное событие международного масштаба, где выступали мировые звезды The Prodigy и Placebo до Тома Оделла и The Black Eyed Peas. Из-за войны масштаб фестиваля Atlas уменьшился в десять раз. Какой будет экономика события в 2025-м?
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Первый фестиваль Atlas со времени вторжения состоялся в июле 2024-го в ТРЦ Blockbuster Mall и собрал почти 64 000 посетителей. Для сравнения: в 2021-м в течение недели Atlas Weekend ВДНХ посетили более 600 000 гостей.
Forbes оценил продажи фестиваля в 100–150 млн грн. Реальные цифры в несколько раз меньше, говорит основатель Atlas Дмитрий Сидоренко. Фестиваль смог окупиться только благодаря партнерской поддержке, отмечает он.
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