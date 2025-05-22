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«Мне сказали, что это политическое решение». Почему Минкульт уволил гендиректора Киево-Печерской лавры? Блиц-интервью с Максимом Остапенко

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

Максим Остапенко /Киево-Печерская Лавра / facebook.com/kplavra

Гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко уволили после двух лет на должности. Фото Киево-Печерская Лавра / facebook.com/kplavra

Максима Остапенко уволили с должности гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» спустя более двух лет в должности. Причина – в «слабой позиции» по освобождению Лавры от московской церкви, отметил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Однако Остапенко называет это политическим решением. Что происходит?

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