«Мне сказали, что это политическое решение». Почему Минкульт уволил гендиректора Киево-Печерской лавры? Блиц-интервью с Максимом Остапенко

Максима Остапенко уволили с должности гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» спустя более двух лет в должности. Причина – в «слабой позиции» по освобождению Лавры от московской церкви, отметил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Однако Остапенко называет это политическим решением. Что происходит?
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