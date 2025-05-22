«Мені сказали, що це політичне рішення». Чому Мінкульт звільнив гендиректора Києво-Печерської лаври? Бліцінтервʼю з Максимом Остапенком

Максима Остапенка звільнили з посади гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» після понад двох років на посаді. Причина – у «слабкій позиції» щодо звільнення Лаври від московської церкви, зазначив міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький. Натомість Остапенко називає це політичним рішенням. Що відбувається?