IT, маркетинг, англійська, бізнес-навчання. 20 безкоштовних програм для ветеранів. Великий гід від Forbes

Знайти себе у цивільній професії – один із головних викликів для ветеранів . Forbes Ukraine зібрав 20 програм, де військовим можна безоплатно опанувати нову спеціальність, підвищити кваліфікацію, отримати допомогу з працевлаштуванням або запуском власної справи. Як на них потрапити?

Один із головних викликів для ветеранів після повернення до цивільного життя – пошук себе у невійськовій професії, свідчить дослідження Українського ветеранського фонду. 51,7% учасників бойових дій очікують труднощі з працевлаштуванням, зокрема через брак програм перекваліфікації.

«Поки військові перебувають на службі, ринок змінюється – якщо випав на умовні два роки, повертатися до цивільної роботи складно», – зазначає заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова. Освітня підтримка – у топі потреб ветеранів, додає вона.

Низка українських компаній і шкіл вже запустили благодійні навчальні програми для учасників бойових дій. Ветеранам доступні курси з IT, підприємництва, менеджменту, креативних і технічних професій, а також гранти, стипендії й ваучери на навчання.

Як потрапити на ці програми?

Зміст

Менеджмент, креативні та диджитал-професії

Програма Future Recovery від онлайн-школи Superludi

Онлайн-школа Superludi пропонує ветеранам доступ до безоплатного навчання за вісьмома напрямами: диджитал-маркетинг, SMM, PPC, фінанси, проєктний менеджмент, продакт-менеджмент, криптовалюти і розвиток бізнесу. Наприкінці курсів учасники проходять тестування або захищають фінальну роботу та отримують сертифікат. Ментори можуть запропонувати випускникам вакансії від компаній-партнерів («Київстару», ПриватБанку, Megogo та інших), але не гарантують працевлаштування, зазначає СЕО Superludi Катерина Фещук. Програму вже пройшли більш як 80 підопічних центру реабілітації Superhumans, додає вона.

Тривалість програм: від двох до чотирьох місяців.

Форма навчання: самостійне проходження курсу в записі, онлайн-навчання в групі.

Деталі програми

Навчання у школах Laba Group

Ветерани можуть безоплатно пройти будь-який курс в онлайн-школах Laba, Robot Dreams і Skvot мережі Laba Group. Школи пропонують широкий спектр програм: HR, маркетинг, фінанси, бізнес і управління, ІТ, дизайн, архітектура, геймдев тощо. Laba Group приймає заявки від ветеранів через фонди, зокрема Superhumans і патронатну службу «Янголи Азову».

Залежно від напряму навчання до кандидатів можуть висувати базові вимоги до рівня підготовки. Наприклад, у Robot Dreams деякі курси розраховані на спеціалістів, які вже мають знання з аналітики, програмування або data science. Фонди допомагають ветеранам визначити, який курс їм найбільше підходить, зазначають у пресслужбі Laba Group. Ветерани можуть обрати повний курс із домашніми завданнями або без них. Після завершення навчання видають диплом, а в чатах випускників поширюють вакансії та можливості від роботодавців-партнерів.

Тривалість програм: від одного до трьох місяців.

Форма навчання: онлайн-навчання в групі.

Ветерани можуть безоплатно пройти будь-який курс в онлайн-школах Laba, Robot Dreams і Skvot мережі Laba Group Фото Superhumans Center

Онлайн-курси та допомога у працевлаштуванні від Prometheus

Платформа онлайн-навчання Prometheus у березні 2025-го відкриває набір на благодійну програму, де ветерани зможуть з нуля опанувати нову професію й отримати допомогу з працевлаштуванням. Будуть доступні щонайменше три професії: проєктний менеджер, менеджер з продажів та SMM-менеджер. У програму входитиме індивідуальна менторська підтримка та допомога карʼєрних консультантів.

Другим етапом навчання буде трьохтижневий інтенсив з працевлаштування, під час якого можна буде пройти симуляцію співбесіди та попрацювати з психологом. Найкращих випускників розглядатимуть роботодавці-партнери Prometheus, зокрема компанії SkyUp, OLX, Comfy, Lifecell, IT Planet Group.

Тривалість програм: від дев’яти до 11 тижнів

Форма навчання: онлайн-навчання в групі

Навчання у рекламній сфері від Dentsu Ukraine

Безкоштовну карʼєрну програму Veterans Up для військовослужбовців, ветеранів і їхніх сімей запустили навесні 2023-го. Впродовж 2,5 місяців учасники навчалися за напрямами SEO, PPC і Account Management. Курси викладали спеціалісти Dentsu Ukraine та агенцій Isobar, iProspect.

Наступний набір планують провести у травні-червні 2025-го. Він триватиме два місяці й включатиме лекції, практичні семінари, а також менторство з працевлаштування в рекламно-комунікаційній індустрії, розповідає співавторка проєкту Тетяна Юрченко.

Тривалість програми: два місяці

Формат навчання: змішана форма навчання

Деталі програми

Курси від онлайн-університету Choice31

Ветеранам пропонують безкоштовний доступ до будь-яких програм навчання та допомогу з працевлаштуванням. Серед напрямів – аналітика, дизайн, маркетинг, менеджмент, нетехнічне ІТ та продажі. Учасники курсів можуть опанувати діджитал-професію з нуля або ж підвищити кваліфікацію. Відбір на курси проходить у кілька етапів, зокрема це консультація з карʼєрним експертом, тестування й пробні заняття.

Тривалість програм: від одного до трьох із половиною місяців

Формат навчання: онлайн-навчання у групі, самостійне проходження курсу в записі

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Навчання в креативній і ІТ-сферах від Projector Foundation та Uklon

Ветеранам пропонують 11 безоплатних навчальних програм: від роботи зі штучним інтелектом, моушн-дизайну, графічного дизайну, створення застосунків та проєктів з Python до копірайтингу, SMM, таргетингу в соцмережах, діджитал-маркетингу і проєктного менеджменту.

Відбір студентів проходить у кілька етапів: розгляд заявки та онлайн-знайомство. Групи формують із військових, ветеранів і цивільних студентів. Навчання проходить у форматі онлайн-лекцій, вебінарів і щотижневих практичних завдань. Після завершення курсу Uklon надає можливість ветеранам пройти стажування за деякими професіями.

Тривалість програм: від двох до чотирьох місяців

Формат навчання: онлайн-навчання в групі

Деталі програми

IT-навчання

Курси з програмування від SoftServe Academy

SoftServe Academy надає ветеранам соціальні місця на навчальних програмах. Вони поширюються на всі базові, практичні та upskills курси. Серед напрямів – основи розробки ШІ, програмування мовами Java, C#, Python. Щоб претендувати на безкоштовне місце, потрібно заповнити форму на сторінці обраного курсу, розповісти про себе і виконати тестове завдання.

Соціальні місця складають до 10% від усієї кількості людей у групі. Щороку це понад 150 людей, каже керівник центру розвитку талантів SoftServe Андрій Переймибіда. Близько десяти випускників соціальних місць отримали пропозицію роботи в SoftServe.

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Курс із проєктного менеджменту в ІТ від Beetroot Academy

Програма доступна для ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Відбір учасників проходить в декілька етапів і включає вступний тест та інтервʼю з менеджерами академії. У групі навчаються до 18 людей, заняття відбуваються двічі на тиждень у вечірній час.

Щоб взяти участь у наступній програмі, потрібно подати заявку до 10 березня 2025 року, заповнивши реєстраційну форму. Навчання розпочнеться орієнтовно з 20 березня.

Тривалість програми: чотири місяці

Формат навчання: офлайн-навчання в групі

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IT-курс з основ DevOps від SoftServe Academy

У SoftServe Academy ветерани, військові та члени їхніх сімей можуть пройти безоплатний навчальний курс «Основи DevOps технологій», що поєднує розробку та операційні процеси. Учасників програми вчать працювати з базами даних, налаштовувати робоче середовище та оптимізувати розгортання проєктів.

Заняття проходять двічі на тиждень у Zoom. На цих зустрічах ментори розповідають теоретичні основи, розбирають практичні роботи і перевіряють домашнє завдання. Лекції доступні в записі. Набір на курс відбувається раз на пів року, наступний планують влітку 2025-го.

Тривалість програми: девʼять тижнів

Формат навчання: онлайн-навчання у групі, самостійне проходження курсу в записі

Деталі програми

IT-навчання від Mate Academy

Військовим і ветеранам пропонують безкоштовні ІТ-курси за напрямами UI/UX дизайн, QA-інженер, розробка з Python, front-end розробка, full-stack розробка та дата-аналітика. Йдеться про навчання повного дня – з понеділка по пʼятницю з 9:00 до 18:00.

Програма включає безкоштовні заняття з англійської 2-4 рази на тиждень і участь у групових проєктах. Організатори надають допомогу в пошуку роботи: складанні резюме та проходженні співбесід.

Тривалість програм: чотири місяці

Формат навчання: онлайн-навчання в групі

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Технічне навчання

Професійно-технічна перекваліфікація від KSE

Київська школа економіки пропонує безоплатні програми перекваліфікації за пʼятьома напрямами: оператор верстатів з програмним керуванням, електрозварник ручного зварювання, токар, електромонтер і слюсар-ремонтник. Навчання проходить у Києві – в кампусі KSE та на підприємствах партнерів.

За результатами курсів студенти отримують сертифікати і пропозицію укласти угоду з роботодавцями-партнерами програми. Серед них – промислово-будівельна група «Ковальська», державний концерт «Укроборонпром», «Укрзалізниця» та компанія з механообробки «Пріоріті Явор».

Тривалість програм: від двох із половиною до чотирьох місяців

Формат навчання: офлайн- і онлайн-заняття, виробнича практика

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За результатами проходження навчання учасники курсів KSE Proftech можуть отримати пропозицію працевлаштування від роботодавців-партнерів програми. Фото пресслужба KSE

Навчання для ветеранів на онлайн-платформі «Курс»

Ветеранам пропонують безкоштовно пройти навчання за шістьома напрямками: будівництво, адміністрування, продажі, фармація, комунікації та аграрний сектор. Учасникам, які успішно пройшли тестування наприкінці курсу, запрошують на співбесіду для оплачуваного стажування та подальшого працевлаштування. Серед партнерів-роботодавців проєкту – «Укрзалізниця», Kernel, Arterium та «Ковальська».

Теоретична частина курсу доступна онлайн у записі. Практичне навчання на потужностях партнерів-роботодавців проходить в офлайн-форматі. Після працевлаштування можлива компенсація оренди житла.

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Бізнес-навчання для ветеранів

Навчання агробізнесу Go2Agro від Superhumans

Проєкт Go2Agro створений для ветеранів, які хочуть запустити власне фермерство. Основам агробізнесу навчають співвласник «Севен Філдз Фарм» Роман Пасічник, керівний партнер Kosovan Legal Group Анатолій Косован, засновник «Тетіїв Ферма» Андрій Соломонюк та інші підприємці. Перша частина курсу присвячена побудові бізнес-плану, фінансуванню та базовій бухгалтерії.

На другому етапі учасники вивчають окремі галузі фермерства, як-от птахівництво, овочівництво чи крафтова переробка. Ветеран може обрати ті модулі програми, які йому найбільш цікаві. Навчання складається з лекцій, домашніх завдань, онлайн-зустрічей з менторами та освітніх поїздок на фермерські підприємства. Також учасникам будуть доступні індивідуальні бізнес-консультації. Перша група з 70 ветеранів вже проходить програму, формується другий потік на весну 2025-го.

Тривалість програми: від двох до трьох місяців

Форма навчання: онлайн-навчання в групі, освітні поїздки, робота з менторами

Деталі програми

Проєкт Go2Agro від Superhumans створений для ветеранів, які хочуть запустити власне фермерство. Фото Superhumans Center

Бізнес-курс ReStart від Unbroken Ukraine

Реабілітаційний центр Unbroken спільно з Західноукраїнським кластером соціальних підприємств та ЮНІДО проводить бізнес-курси «ReStart: від ідеї до ветеранського бізнесу». Упродовж навчання пацієнти центру, їхні рідні та всі охочі ветерани можуть отримати знання і навички для відкриття власної справи.

Курс триває 10 днів по чотири години. Навчання проходить офлайн у форматі тренінгів й охоплює розробку бізнес-плану, пошук фінансів, податкове законодавство, основи маркетингу тощо. Кожен із учасників отримує індивідуальну консультацію від експертів. Організатори планують запустити онлайн-формат.

Третя група вже проходить навчання, яке триватиме до 28 лютого. Наступний набір планують відкрити в березні. Посилання для реєстрації буде доступне на сторінці Західноукраїнського кластеру соціальних підприємств.

Тривалість програми: 10 днів

Форма навчання: офлайн-навчання в групі та індивідуальна консультація

Упродовж 10 днів пацієнти реабілітаційного центру Unbroken, їхні рідні та всі ветерани можуть пройти тренінги та консультації з відкриття власної справи.

Стипендії, гранти та ваучери на навчання

Гранти на навчання в Кyiv Academy of Media Arts

Ветеранам і учасникам бойових дій надають 50 грантових місць на навчання за будь-яким освітнім напрямом та формою навчання. Серед курсів доступні вечірні та дистанційні програми з графічного дизайну, UI/UX дизайну, комунікаційного менеджменту, діджитал-маркетингу, креативного копірайтингу тощо.

Тривалість програм: від восьми тижнів до пʼяти місяців

Формат навчання: онлайн- та офлайн-навчання в групі

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Програма професійної адаптації від Мінветеранів

У межах програми ветерани можуть гарантовано отримати до 45 420 грн на професійну адаптацію – курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також навчання на бакалавраті та магістратурі. Заявку на відшкодування вартості навчання потрібно подавати до місцевого органу з питань ветеранської політики.

Платформа «Освіта для ветеранів» від Міністерства освіти і науки дозволяє фільтрувати навчальні заклади за параметрами інклюзивності – наявністю ліфтів, пандусів, тактильних кнопок і центрів підтримки для людей з інвалідністю.

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Ваучери на навчання від Державної служби зайнятості

Ветерани можуть отримати ваучери на навчання на суму до 30 280 грн від Державної служби зайнятості. Основна умова – звернутися протягом трьох років з дня звільнення зі служби. Йдеться про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації в закладах професійної освіти. Подати заявку можна онлайн або в центрах зайнятості.

Перелік закладів, де може бути виданий ваучер, доступний на сайті МОН. Якщо вартість навчання перевищує суму ваучера, потрібно сплатити різницю самостійно.

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Стипендіальна програма Honor від American University Kyiv

Програма покриває 99% вартості навчання для ветеранів, партнерів та дітей загиблих військових. Для навчання доступні бакалаврські програми з цифрового дизайну та ШІ, менеджменту, фінансів, розробки програмного забезпечення, маркетингу, а також магістерські програми з менеджменту, розробки ПЗ та ІТ-програми з управління. Навчання розпочинається восени 2025-го.

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Інші освітні можливості

Курси з англійської від школи GreenForest

Школа GreenForest пропонує ветеранам безоплатний доступ до групових дистанційних курсів з англійської. Перед навчанням учасники проходять тестування на рівень знання мови. Програма доступна для всіх рівнів – від початкового до просунутого. Відбір проходить на конкурсній основі, кандидатів обирають за мотивацією. Заняття проходять тричі на тиждень у Zoom.

Тривалість програми: чотири місяці

Форма навчання: онлайн-навчання в групі

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Курси керування авто від МВС

Ветерани, члени їхніх родин та рідні загиблих захисників можуть отримати відшкодування вартості навчання керуванню спеціалізованим автомобілем в «Автошколах для осіб з інвалідністю». Такі школи працюють у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

Програма передбачає 64 години теорії та 40 годин практики водіння спеціально обладнаним авто з ручним керуванням. Щоб скористатися послугою, потрібно надати медичний висновок про придатність до керування та заяву до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики.

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