Это только начало. Рада примет законопроект «О ветеранском предпринимательстве». О чем он, для кого и каких изменений ждать?

29 октября 2024 года Верховная Рада приняла за основу законопроект «О ветеранском предпринимательстве». и объясняет, как этот механизм будет работать на практике

Законопроект определяет несколько категорий лиц, которые могут претендовать на статус субъекта ветеранского предпринимательства и получить финансовую и иную поддержку. Ими могут быть как физические лица-предприниматели или самозанятые лица, являющиеся ветеранами войны, членами семей ветеранов или погибших Защитников и Защитниц Украины, так и корпоративный бизнес – юридические лица, у которых вышеупомянутые лица обладают большинством корпоративных прав в составе компании (60% и более).

Для получения статуса желающим необходимо будет обратиться в Министерство по делам ветеранов войны Украины, которое вносит запись о сведениях о людях со статусом субъекта ветеранского предпринимательства в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Новый законопроект предусматривает различные виды господдержки для ветеранов-предпринимателей, в частности:

Финансовая поддержка в форме грантов, льготных кредитов, компенсации процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам. К примеру, если ветеран решит взять кредит на развитие бизнеса, часть или все проценты по кредиту может компенсировать государство.

в форме грантов, льготных кредитов, компенсации процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам. К примеру, если ветеран решит взять кредит на развитие бизнеса, часть или все проценты по кредиту может компенсировать государство. Информационная и консультационная поддержка: доступ к актуальной информации о доступных программах, консультации по развитию бизнеса, помощь в вопросах экспорта, производства и инноваций.

доступ к актуальной информации о доступных программах, консультации по развитию бизнеса, помощь в вопросах экспорта, производства и инноваций. Повышение квалификации: государство планирует финансировать тренинги, курсы переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров, что будет способствовать росту профессионального уровня ветеранских предприятий.

Поддержка ветеранского предпринимательства будет реализовываться через специальные государственные, региональные и местные программы, разработанные Министерством по делам ветеранов и органами местного самоуправления. Их будут адаптировать к нуждам ветеранов в разных регионах Украины. Средства на реализацию программ будут распределяться через бюджетное учреждение «Украинский ветеранский фонд». Оно будет являться главным посредником между государством и ветеранами-предпринимателями в вопросах получения финансовой помощи.

Для удобства участников планируется создать Единый государственный веб-портал для ветеранов-предпринимателей. На нем ветераны смогут получить доступ к информации о действующих программах поддержки и условиях участия. Срок действия закона, который депутаты еще должны принять во втором чтении, – 10 лет после завершения военного положения.

Это только начало

Законопроект не определяет конкретный механизм оказания поддержки, а лишь общие принципы и возможные виды помощи ветеранам. Это означает, что на практике ветераны еще не смогут воспользоваться всеми предлагаемыми формами поддержки. Документ закладывает базу для дальнейших действий – должны создаваться отдельные государственные, региональные и местные программы поддержки ветеранов-предпринимателей.

Процесс длительный, ведь для реализации положений законопроекта нужно разработать и утвердить подробные программы поддержки на уровне государства и регионов, создать органы и ресурсы по внедрению программ, привлечь общественные организации для обеспечения диалога и представления интересов ветеранов.

Кроме того, каждая новая программа поддержки потребует времени для утверждения на уровне Кабмина. Региональные и местные программы должны согласовываться с государственными целями и в разрезе финансирования из местных бюджетов. Поэтому для полного запуска инициатив может потребоваться время, в течение которого ветераны, вероятно, будут получать консультационную и образовательную поддержку. Финансовая помощь и другие формы поддержки будут реализованы постепенно.