Категория Компании Дата 04 ноября 21:05 Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам В партнерстве с Forbes В партнерстве с Forbes Forbes Ukraine Forbes В партнерстве с Forbes 3 хв читання Сохранить

Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам, созданы Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub, в коллаборации с Forbes Ukraine и при поддержке Министерства по делам ветеранов. Подписать их может любая компания Фото Getty Images/Forbes