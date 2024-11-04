Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам

1 ноября на Саммите CEO 2024 были представлены Принципы бизнеса, дружественного ветеранам и ветеранкам. Они созданы Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub в коллаборации с Forbes Ukraine и при поддержке Министерства по делам ветеранов
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Принципы
- Обеспечивать лидерство в теме поддержки ветеранов и ветеранок на высшем управленческом уровне. Личное привлечение СЭО, членов правления, наблюдательного совета к теме и контролю реализации решений, направленных на поддержку ветеранов и ветеранок.
- Обеспечивать справедливые и недискриминационные условия для рекрутинга и возвращения ветеранов и ветеранок на рабочее место. Обучение рекрутинговых / hr команд, подготовка руководителей и руководительниц, информирование о стремлении работодателя по найму ветеранов и ветеранок, гибкие условия труда после возвращения, профильные программы адаптации /менторства.
- Создавать корпоративные программы и возможности для образования и переквалификации ветеранов и ветеранок. Доступ к общекорпоративному образованию, создание специализированных курсов для ветеранов и ветеранок и их семей, программы переквалификации и поиска альтернативного места работы в случае ранений или смены профессионального интереса.
- Инвестировать в развитие корпоративной культуры, дружественной к ветеранам и ветеранкам. Общее обучение для команд, формирование профильных сообществ, привлечение всех работников к социальным проектам, которыми занимается компания (для ветеранов и ветеранок, их партнеров и партнерок и семей погибших).
- Обеспечивать доступ к качественным программам поддержки физического и психологического здоровья, содействовать реабилитации. Корпоративные программы страхования, услуги психологической поддержки, бенефиты на посещение спортзалов, сеансов массажа, бассейнов и т.д.
- Обеспечивать внимание к гендерным особенностям и потребностям ветеранов и ветеранок. Учет гендерной составляющей в программах медицинской поддержки, противодействия стереотипам, программах поддержки отцовства, противодействия насилию и притязаниям.
- Создавать программы и сервисы для поддержки семей ветеранов и ветеранок, а также семей погибших и без вести пропавших. Сохранение фокуса внимания на поддержке партнеров и партнерок и членов семей в программах образования, корпоративных бенефитах, льготах.
- Обеспечивать инвестиции в развитие инклюзивных рабочих пространств, сервисов и продуктов. Безбарьерное рабочее место, адаптация рабочих мест и профилей должностей, инвестиции в доступность сервисов и услуг для людей с инвалидностью (клиентов, работников / работниц, партнеров / партнерок).
- Поддерживать ветеранов и ветеранок, их семьи и справедливо отражать их опыт и потребности в маркетинговых коммуникациях и кампаниях. Принципы недискриминационного освещения / представления, не распространение стереотипов в отношении ветеранов / ветеранок, отражение их потребностей в своем контенте и кампаниях.
- Поддерживать бизнес ветеранов и ветеранок, их партнеров и партнерок и семей погибших. Поддержка ветеранских бизнесов в закупках, политиках закупок, маркетинговых усилиях.
- Поддерживать ветеранские сообщества и профильные общественные организации, адвокатировать интересы ветеранов / ветеранок и их семей на локальном и национальном уровнях. Благотворительные взносы в поддержку ветеранских сообществ и профильных НГО, предоставление ресурсов бизнеса (пространств / техники / знаний) для их более эффективного функционирования, адвокационные социальные и информационные кампании.
- Уважать память погибших работников / работниц.
- Измерение и отчетность. Обеспечение регулярного и сегментированного измерения качества сервисов и программ для поддержки ветеранов и ветеранок, публикация отчетности о действиях в поддержку ветеранов / ветеранок и их семей для стейкхолдеров (сотрудников, партнеров, общества).
Меморандум подписали
- Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media
- Александр Комаров, президент компании «Киевстар»
- Сергей Гришков, СЕО Uklon
- Елена Плахова, член Совета директоров «Новой почты»
- Тарас Панасенко, совладелец и генеральный директор сети мультимаркетов «Аврора»
- Мария Стефанишин, административный директор Kormotech
- Андрей Обризан, генеральный директор фармацевтической компании «Дарница»
- Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО «Эпицентр К»
- Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка
- Оксана Журович, СЕО OMD Group
- Лариса Чернышева, заместитель председателя правления по вопросам финансов, исполняющая обязанности председателя правления ПриватБанка
- Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 Media
- Анастасия Фролова, генеральный менеджер Softserve в Украине
- Андрей Коротков, генеральный директор «Интерпайп»
- Владимир Костюк, СЕО «Фармак»
- Степан Митиш, вице-президент, глава ЕРАМ Украина
- Виктор Лотоус, председатель правления ЧАО «Полтавский ГОК» FERREXPO POLTAVA MINING
- Андрей Крупа, CEO ELEKS
- Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff
- Андрей Пивоварский, СЕО WOG
Если ваша компания готова присоединиться к движению украинского бизнеса, сообщите нам в форме по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe922HYqpjfqErupE6j-r3mwcWD8d3fXFMSKiW-lUp1h6m8tA/viewform?usp=sf_link
- Категория
- Рейтинги
- Дата
-
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.