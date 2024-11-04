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Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок /Getty Images/Forbes
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Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам

В партнерстве с Forbes
В партнерстве с Forbes
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В партнерстве с Forbes

3 хв читання

Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам, созданы Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub, в коллаборации с Forbes Ukraine и при поддержке Министерства по делам ветеранов. Подписать их может любая компания Фото Getty Images/Forbes

1 ноября на Саммите CEO 2024 были представлены Принципы бизнеса, дружественного ветеранам и ветеранкам. Они созданы Starlight Media при экспертной поддержке Veteran Hub в коллаборации с Forbes Ukraine и при поддержке Министерства по делам ветеранов

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Принципы

  • Обеспечивать лидерство в теме поддержки ветеранов и ветеранок на высшем управленческом уровне. Личное привлечение СЭО, членов правления, наблюдательного совета к теме и контролю реализации решений, направленных на поддержку ветеранов и ветеранок.
  • Обеспечивать справедливые и недискриминационные условия для рекрутинга и возвращения ветеранов и ветеранок на рабочее место. Обучение рекрутинговых / hr команд, подготовка руководителей и руководительниц, информирование о стремлении работодателя по найму ветеранов и ветеранок, гибкие условия труда после возвращения, профильные программы адаптации /менторства.
  • Создавать корпоративные программы и возможности для образования и переквалификации ветеранов и ветеранок. Доступ к общекорпоративному образованию, создание специализированных курсов для ветеранов и ветеранок и их семей, программы переквалификации и поиска альтернативного места работы в случае ранений или смены профессионального интереса.
  • Инвестировать в развитие корпоративной культуры, дружественной к ветеранам и ветеранкам. Общее обучение для команд, формирование профильных сообществ, привлечение всех работников к социальным проектам, которыми занимается компания (для ветеранов и ветеранок, их партнеров и партнерок и семей погибших).
  • Обеспечивать доступ к качественным программам поддержки физического и психологического здоровья, содействовать реабилитации. Корпоративные программы страхования, услуги психологической поддержки, бенефиты на посещение спортзалов, сеансов массажа, бассейнов и т.д.
  • Обеспечивать внимание к гендерным особенностям и потребностям ветеранов и ветеранок. Учет гендерной составляющей в программах медицинской поддержки, противодействия стереотипам, программах поддержки отцовства, противодействия насилию и притязаниям.
  • Создавать программы и сервисы для поддержки семей ветеранов и ветеранок, а также семей погибших и без вести пропавших. Сохранение фокуса внимания на поддержке партнеров и партнерок и членов семей в программах образования, корпоративных бенефитах, льготах.
  • Обеспечивать инвестиции в развитие инклюзивных рабочих пространств, сервисов и продуктов. Безбарьерное рабочее место, адаптация рабочих мест и профилей должностей, инвестиции в доступность сервисов и услуг для людей с инвалидностью (клиентов, работников / работниц, партнеров / партнерок).
  • Поддерживать ветеранов и ветеранок, их семьи и справедливо отражать их опыт и потребности в маркетинговых коммуникациях и кампаниях. Принципы недискриминационного освещения / представления, не распространение стереотипов в отношении ветеранов / ветеранок, отражение их потребностей в своем контенте и кампаниях.
  • Поддерживать бизнес ветеранов и ветеранок, их партнеров и партнерок и семей погибших. Поддержка ветеранских бизнесов в закупках, политиках закупок, маркетинговых усилиях.
  • Поддерживать ветеранские сообщества и профильные общественные организации, адвокатировать интересы ветеранов / ветеранок и их семей на локальном и национальном уровнях. Благотворительные взносы в поддержку ветеранских сообществ и профильных НГО, предоставление ресурсов бизнеса (пространств / техники / знаний) для их более эффективного функционирования, адвокационные социальные и информационные кампании.
  • Уважать память погибших работников / работниц.
  • Измерение и отчетность. Обеспечение регулярного и сегментированного измерения качества сервисов и программ для поддержки ветеранов и ветеранок, публикация отчетности о действиях в поддержку ветеранов / ветеранок и их семей для стейкхолдеров (сотрудников, партнеров, общества).
Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам /Фото 1
Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам /Фото 2
Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам /Фото 3
Принципы бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам /Фото 4
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Меморандум подписали

  1. Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media
  2. Александр Комаров, президент компании «Киевстар»
  3. Сергей Гришков, СЕО Uklon
  4. Елена Плахова, член Совета директоров «Новой почты»
  5. Тарас Панасенко, совладелец и генеральный директор сети мультимаркетов «Аврора»
  6. Мария Стефанишин, административный директор Kormotech
  7. Андрей Обризан, генеральный директор фармацевтической компании «Дарница»
  8. Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО «Эпицентр К»
  9. Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка
  10. Оксана Журович, СЕО OMD Group
  11. Лариса Чернышева, заместитель председателя правления по вопросам финансов, исполняющая обязанности председателя правления ПриватБанка
  12. Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 Media
  13. Анастасия Фролова, генеральный менеджер Softserve в Украине
  14. Андрей Коротков, генеральный директор «Интерпайп»
  15. Владимир Костюк, СЕО «Фармак»
  16. Степан Митиш, вице-президент, глава ЕРАМ Украина
  17. Виктор Лотоус, председатель правления ЧАО «Полтавский ГОК» FERREXPO POLTAVA MINING
  18. Андрей Крупа, CEO ELEKS
  19. Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff
  20. Андрей Пивоварский, СЕО WOG

Если ваша компания готова присоединиться к движению украинского бизнеса, сообщите нам в форме по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe922HYqpjfqErupE6j-r3mwcWD8d3fXFMSKiW-lUp1h6m8tA/viewform?usp=sf_link 

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