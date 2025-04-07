Пробрались в гостиную Трампа. На телеканале Fox News полторы недели показывали ролик об украинских детях. Кто и зачем это устроил?

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На самом крупном телеканале США Fox News с 20 марта транслировали ролик о похищении Россией украинских детей. Компанию запустила благотворительная организация Razom for Ukraine. Удалось ли достучаться до Трампа и сколько это могло стоить?
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