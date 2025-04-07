Пробралися у вітальню Трампа. На телеканалі Fox News півтора тижня показували ролик про українських дітей. Хто і навіщо це влаштував?

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На найбільшому телеканалі США Fox News з 20 березня транслювали ролик викрадення Росією українських дітей. Кампанію запустила благодійна організація Razom for Ukraine. Чи вдалося достукатися до Трампа і скільки це могло коштувати?
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