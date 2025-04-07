Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Пробралися у вітальню Трампа. На телеканалі Fox News півтора тижня показували ролик про українських дітей. Хто і навіщо це влаштував?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

ролик про Україну на Fox News /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Ролик про викрадених Росією українських дітей 1,5 тижня транслювався на каналі Fox News. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:04 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:04

На найбільшому телеканалі США Fox News з 20 березня транслювали ролик викрадення Росією українських дітей. Кампанію запустила благодійна організація Razom for Ukraine. Чи вдалося достукатися до Трампа і скільки це могло коштувати?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні