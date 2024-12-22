Щастя — то не слово-абстракція. Над ним потрібно працювати. Які звички здатні підвищити ваш добробут? Розповідає нейробіолог Сергій Данилов

Які звички здатні підвищити рівень добробуту — питання від засновника та СЕО IT-компанії Genesis Володимира Многолєтнього, на яке б він хотів отримати практичну відповідь. Forbes Ukraine запитав про це засновника та СЕО Beehiveor Academy and R&D Labs Сергія Данилова. Ось, що він порадив

Що ми називаємо добробутом? Це загальне задоволення життям. Фізичні, психологічні, соціальні, духовні аспекти – все це разом складає добробут. У західній культурі концепції щастя і продуктивність тісно повʼязані.

Підвищити рівень продуктивності

У 1995 році видання Creativity Research Journal опублікувало результати дослідження, яке тривало 20 років і у якому оцінювали спосіб життя 40 видатних науковців. Четверо з них пізніше стали нобелівськими лауреатами. Висновок цього дослідження — щоб досягти успіху, людина має сформувати мережу корисних звичок.

Аналіз показав, що учені мали багато «ненаукових» активностей, що підтримували їхні професійні завдання. Хтось із них годину попрацював в офісі, а наступну годину прогулювався. Але протягом прогулянки планував наступні завдання або слухав записи лекцій. Інший у перервах грав у теніс, але з колегою з іншого відділу.

Ці науковці ніби скручували своє життя в канат, що тягнув їх у напрямку мети.

Підвищити рівень щастя

Які звички підвищують рівень добробуту? Відповідь складніша, ніж просто дати готовий перелік корисних звичок.

Чому? Ось приклад. За теорією attention restriction, після будь-якого навантаження треба відновити увагу. Найкраща «доказова» порада — вийти на природу. Проводилося дослідження, за яким саме фон природи у Zoom-мітингу допомагає учасникам відновитися.

Це не універсальна порада, бо людині часом хочеться вийти в парк прогулятися, а часом – ні.

Свого часу батько позитивної психології Мартін Селігман запропонував модель головних складників щастя — PERMA. Українською цей акронім розшифровується як «позитивні емоції, залученість, стосунки, сенс та досягнення». Щоб досягти добробуту за Селігманом, робіть щось у кожній з цих сфер життєдіяльності.

Спробуймо систематизувати корисні звички у цих сферах.

Позитивні емоції

У кожного свої джерела позитиву. Комусь подобається музика, хтось любить театр. Дотримуйтеся балансу позитивних і негативних емоцій: у здорової людини на одну негативну має бути хоча б три позитивних.

Позитивні емоції потрібно не лише відчувати, плануйте їх, згадуйте, смакуйте. Якщо ви у ресторані не насолоджуватиметеся смаком страв, а «зависатимете» у соцмережах, задоволення не отримаєте.

Залученість

Навчайтеся та пізнавайте світ. Залучає все цікаве – хобі, творчі заняття, вивчення нового. Подивитися серіал – теж про залученість.

Стосунки

Це один з основних способів отримання енергії. Але є цікавий парадокс.

Спілкування дає найбільше мотивації й сил. Водночас коли людям погано, вони щосили уникають соціальних звʼязків.

Як не потрапити у депресивну петлю? Щойно псується настрій, беріть себе в руки та спілкуйтеся із друзями, навіть якщо через силу.

Сенс та мета

Людей, які мають конкретну мету в житті, не так багато. Але психологія говорить, що саме цей фактор найсильніше нас захищає. Якщо говорити про рутину, сфера «сенсу» – бути частиною якоїсь спільноти або навіть релігійні практики. Одна з основних характеристик цього сенсу – відчуття сакральності того, що ти робиш.

Досягнення – це планування

Коли ви плануєте завдання, розбивайте їх на менші цілі, й дотримуйтеся сформованого плану. Потрібна рутина, якийсь мінімум, який ви виконуєте щодня. Класична історія у письменників – щодня писати мінімум дві сторінки.

Ще одна суперсила звички – вона синхронізує короткочасні й довготривалі цілі. Це важливо з погляду психологічного добробуту.

Будь-яка дія, яку ви робите регулярно в один і той самий час, дозволяє витрачати на це менше енергії й зберігати її для досягнення мети.

Мережа корисних звичок, як у нобелівських лауреатів, виконує саме цю функцію. Вона дозволяє перемикатися, відпочивати, більш якісно обробляти інформацію і веде людину шляхом, який вона собі запланувала.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №5 [32] за жовтень – листопад 2024 року.