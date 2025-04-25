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«Не хотим быть первыми – хотим быть другими». В Киеве открыли бизнес-школу УШУ, где предпринимательству обучают через искусство. Какие шансы у нового игрока?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

бізнес-школа УШУ /Кирилл Авраменко

Основатели Украинской школы управления – консультант Елена Юзькова и СЕО Work.ua Артур Михно. Фото Кирилл Авраменко

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Основатели Украинской школы управления – консультант и преподавательница Елена Юзькова и СЕО Work.ua Артур Михно – переосмыслили классическое бизнес-образование. Управленческие дисциплины они совмещают с искусством. Есть ли спрос на такое образование?

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