«Не хотим быть первыми – хотим быть другими». В Киеве открыли бизнес-школу УШУ, где предпринимательству обучают через искусство. Какие шансы у нового игрока?

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Основатели Украинской школы управления – консультант и преподавательница Елена Юзькова и СЕО Work.ua Артур Михно – переосмыслили классическое бизнес-образование. Управленческие дисциплины они совмещают с искусством. Есть ли спрос на такое образование?
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