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«Не хочемо бути першими – хочемо бути іншими». У Києві відкрили бізнес-школу УШУ, де підприємництву навчають через мистецтво. Які шанси в нового гравця?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

бізнес-школа УШУ /Кирило Авраменко

Засновники Української школи управління – консультантка Олена Юзькова і СЕО Work.ua Артур Міхно. Фото Кирило Авраменко

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Засновники Української школи управління – консультантка і викладачка Олена Юзькова і СЕО Work.ua Артур Міхно – переосмислили класичну бізнес-освіту. Управлінські дисципліни вони поєднують з мистецтвом. Чи є попит на таку освіту?

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