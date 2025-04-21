Уроки Лондона для Харькова. Норман Фостер объясняет, почему уже сейчас работает над генпланом города и каким видит его будущее

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Президент Norman Foster Foundation и основатель Foster+Partners Норман Фостер выступил 10 апреля 2025 года на конференции Forbes Development. Всемирно известный архитектор и разработчик мастер-плана послевоенного развития Харькова рассказал, какими бывают города, как изменяются их смыслы и почему Манхеттен является самым чистым местом на Восточном побережье США
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