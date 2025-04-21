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Уроки Лондона для Харькова. Норман Фостер объясняет, почему уже сейчас работает над генпланом города и каким видит его будущее

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Норман Фостер Forbes Development /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Онлайн-выступление Нормана Фостера на конференции Forbes Development 10 апреля 2025 года. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Президент Norman Foster Foundation и основатель Foster+Partners Норман Фостер выступил 10 апреля 2025 года на конференции Forbes Development. Всемирно известный архитектор и разработчик мастер-плана послевоенного развития Харькова рассказал, какими бывают города, как изменяются их смыслы и почему Манхеттен является самым чистым местом на Восточном побережье США

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